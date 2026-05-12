Bolojan: PNL nu ar trebui să voteze un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu

PNL nu ar trebui să voteze un guvern cu Sorin Grindeanu premier, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, președintele liberalilor.

El a răspuns astfel, întrebat dacă în calitate de parlamentar ar vota un guvern minoritar condus de PSD cu Sorin Grindeanu premier.

‘În primul rând, așa cum am decis și s-a luat această decizie încă o dată fără echivoc, după trecerea moțiunii de cenzură, PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut.(…) Deci Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier (…) În condițiile în care se va ajunge la discuții despre un astfel de guvern și se va evalua care este situația, vom lua deciziile de rigoare. Dar astăzi, dacă mă întrebați, PNL nu trebuie să susțină un astfel de guvern, pentru că la datele pe care le-a probat până acum conducerea PSD, la fuga de răspundere în totalitate, la acțiunea iresponsabilă de a șubrezi România într-o situație limită, nu e vorba, v-am spus, de o persoană sau alta, ci pur și simplu de o realitate pe care nu o putem nega, nu te poți baza pe ei că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră. Dar este absolut normal ca românii să-i vadă care le sunt soluțiile, pentru că, v-am spus, în afară de a fugi de răspundere, de a minți, de a face doar retorică politică, nu au probat nimic în aceste luni’, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24.

Pe de altă parte, legat de sprijinul unui guvern minoritar în Parlament, el a subliniat că PNL trebuie să susțină anumite politici publice care sunt corecte pentru România.

‘În aceste luni am susținut niște politici publice care nu țin de un partid sau altul, țin de România. Ca să accesezi fonduri europene, trebuie să îndeplinești jaloane, deci să dai legi pentru a le îndeplini, trebuie să vii cu ordine, cu hotărâri de guvern, cu alte legi pentru a rezolva problemele legate de accesare și toate aceste proiecte, în următoarele luni, indiferent unde va fi PNL, trebuie să le susținem, pentru că este o răspundere pentru România și nu putem, chiar dacă nu mai suntem în guvernare, să nu validăm lucrurile la care am lucrat și care sunt corecte pentru România: programul SAFE, alte aspecte de politici publice care țin de bună guvernare’, a afirmat Bolojan.

În același context, Bolojan a fost întrebat cum privește scenariul unui guvern minoritar PNL, cu el ca premier renominalizat.

‘În condițiile în care PSD nu va reuși să facă un guvern sau va fugi de această răspundere, sigur că în aceste condiții, următoarea soluție este ca ceilalți să-și asume răspunderea să formeze un guvern. Și PNL, împreună cu USR, poate cu UDMR nu cred că fug de o astfel de răspundere, dacă se va ajunge în această situație. (…) În ceea ce privește o persoană sau alta, din nou, nu aceasta este problema de bază. Sigur, întotdeauna vor conta persoanele care sunt pe pozițiile de decizie, pentru că oamenii buni livrează lucruri mai bune, oamenii mai slabi nu livrează aceste lucruri’, a răspuns Bolojan.

El a adăugat că nu va fugi de răspunderea de a fi din nou propus premier, dacă se va ajunge într-o astfel de situație.

‘În această ipoteză, în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere. Dar v-am spus, nu aceasta este problema. Problema este de filozofia de guvernare’, a mai afirmat Ilie Bolojan.