Kelemen Hunor, din nou discuții cu Grindeanu: Prima variantă este să refacem coaliția cu un premier independent

Discuțiile despre criza politică au continuat marți în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care s-a întâlnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, acesta pledând din nou pentru refacerea coaliției de guvernare.

‘Am continuat discuția de ieri. Nu am discutat altceva decât criza politică. Eu am spus că în continuare credem că varianta cea mai bună, prima variantă este să refacem coaliția cu un premier independent, neindependent, acceptabil pentru toată lumea. (…) Eu am ascultat declarația domnului președinte Dan, care spunea că toate variantele sunt pe masă și dorește o variantă sigură. Asta înseamnă că orice variantă e sigură, dacă are majoritatea în spate. Și eu am spus că voi susține o astfel de soluție cu partidele care au fost în coaliția mare, largă. (…) Eu nu spun tehnocrat, eu spun un premier care poate fi acceptat de toată lumea. Deci, depinde de persoană. (…) A zis președintele că are două, trei nume în cap, probabil că le vom afla după consultări’, a declarat Kelemen Hunor, la finalul discuțiilor cu Grindeanu.

El a precizat că la reuniunea de vineri a Consiliului Reprezentanților Uniunii (CRU) va cere un mandat flexibil pentru consultări.

‘Noi de fiecare dată cerem un mandat flexibil, că nu poți să vii cu un mandat foarte rigid, că atunci te trezești în fel de fel de blocaje, cum vedeți acum, și, bineînțeles, niște principii care trebuie respectate. (…) Eu deocamdată merg pe varianta Guvernului care a fost până acum, coaliția majoritară, stabilă, fixă’, a precizat liderul UDMR.

Întrebat dacă în situația în care se propune Guvern PSD – UDMR – grupul parlamentar al minorităților naționale este posibil să se obțină măcar votul de validare al USR și PNL, Kelemen Hunor a răspuns că un astfel de scenariu nu este posibil: ‘Nu există acest scenariu. În capul meu deocamdată există un singur scenariu, v-am explicat care e. Și nu este un scenariu pe doi ani și jumătate’.

Potrivit președintelui UDMR, premierul trebuie să fie o persoană care să știe să gestioneze criza politică și nu trebuie să fie macroeconomist.

‘Trebuie unul care știe să gestioneze criza politică și criza guvernamentală. Nu trebuie să fie macroeconomist. Trebuie să fie un om care are capacitatea de a gestiona această lume destul de complicată. (…) Scaun gol n-a rămas niciodată. (…) Deci, până când nu știm ce va propune președintele, dar e greu de spus, fiindcă în acest moment, fără să știm despre cine e vorba, nu pot să intru în speculații că va fi captiv, nu va fi captiv. Nu. Omul dacă stă în picioare, dacă știe ce trebuie făcut, atunci nu va deveni captiv. (…) Eu zic că vorbim despre o personalitate, nu trebuie să fie lider de partid, neapărat. O personalitate care poate să conducă, să gestioneze o astfel de situație. (…) Eu cred că vom fi cu toții de acord că următorul Guvern nu va avea o viață de doi ani și jumătate, va avea o viață de 8 – 9 – 10 luni, trebuie să trecem de PNRR, de SAFE, trebuie să avem bugetul pentru 2027 și să menținem deficitul la ținta asumată. Și, după aceea, sigur, se poate gândi la partea a doua. (…) Dacă ne gândim la toate variantele, atunci toată lumea se împrăștie în variantele existente. Prima dată trebuie să încercăm varianta cea mai bună pentru această țară, pentru acest moment și pentru problemele societății noastre. (…) Mie nu mi-a plăcut că a fost dat jos acest Guvern. Nu mi-a plăcut, dar ăsta este jocul democratic’, a transmis el.