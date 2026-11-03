Grindeanu: Se vor deschide mâine încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului (A0)

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că miercuri se vor deschide încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului (A0), între A2 și DN2 (Loturile 3 și 4).

‘Se vor deschide mâine încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului (A0), între A2 și DN2 (Loturile 3 și 4)! Ei vor asigura continuitatea pe secțiunea nordică a A0 și vor stabili legătura directă între A3 (București-Ploiești) și A2 (București-Constanța). A0 va oferi inclusiv transportatorilor alternative de tranzit mai rapide și mai eficiente în zona Capitalei’, a scris marți Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că în mandatul său de ministru al Transporturilor a început construcția loturilor 3 și 4, în anul 2024.

‘Valoarea totală este de 710 milioane de lei (fără TVA) și finanțarea a fost asigurată prin Programul Transport 2021-2027’, a completat Grindeanu.