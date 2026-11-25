Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan l-a acuzat, marți, pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, de ”tăcere și lipsă completă de implicare” în privința unei teme europene importante pentru țara noastră: bugetul multianual al Uniunii Europene, din care România va primi zeci de miliarde de euro.

”Nicio reacție din partea liderului partidului de guvernare din România, Sorin Grindeanu, la cea mai importantă temă europeană pentru țara noastră: bugetul multianual al Uniunii Europene, din care România va primi zeci de miliarde de euro. Nu așa se apără interesele României pe plan european: prin tăcerea și lipsa completă de implicare a liderului partidului de guvernare, care este și președintele Camerei Deputaților. În timp ce întreaga Europă pregătește zilele acestea negocierile decisive privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, Sorin Grindeanu nu a avut nicio reacție publică la noul pachet de negociere prezentat sâmbătă de președintele Consiliului European”, a scris Mureșan pe Facebook.

El a susținut că, pentru Sorin Grindeanu, ”orice strategie de guvernare pare să aibă o speranță de viață de cel mult o săptămână”, menționând că ”orice decizie cu impact pe termen lung pentru România este ignorată de președintele PSD, care urmărește doar câștiguri populiste imediate”.

Potrivit liberalului, acest lucru este grav deoarece România are nevoie ca toți liderii politici să pună umărul la apărarea fondurilor europene destinate țării noastre.

”Vedem că statele frugale, precum Germania, Țările de Jos, Austria, Suedia, Danemarca și Finlanda, insistă asupra reducerii bugetului european. România și celelalte state care nu vor tăieri de fonduri trebuie să fie unite și să lupte cât mai puternic pentru apărarea unui buget adecvat al Uniunii Europene. Eu, în calitate de negociator-șef al Parlamentului European, împreună cu statele din Grupul ‘Prietenii Coeziunii’, am reușit să protejăm fondurile pentru agricultură și coeziune de tăierile majore propuse în viitorul buget european. Acestea sunt principalele politici europene prin care România primește finanțare”, a arătat Siegfried Mureșan.

El a mai punctat că este important ca și noul Guvern al României să apere aceste fonduri în Consiliul European, menționând că ”lipsa de interes a liderului partidului de guvernământ nu ajută țara noastră”.

”Dacă România va obține toate fondurile de care are nevoie pentru următorii șapte ani, acest lucru se va întâmpla nu datorită lui Sorin Grindeanu, ci în pofida lipsei sale de interes și de implicare. Așa procedează mereu Sorin Grindeanu și PSD: când se iau în Europa decizii importante pentru România, sunt absenți. Când acele decizii încep să fie aplicate, se plâng că nu au fost consultați”, a mai scris europarlamentarul liberal.