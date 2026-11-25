Bugetul de stat pentru 2027 va fi finalizat și adoptat până la finalul lunii decembrie, a declarat, marți, la Suceava, președintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților.

”Bugetul pe 2027 va fi aprobat în 2026, la sfârșitul lunii decembrie, anul acesta. E ceea ce mi-aș dori și cred că este realizabil acest lucru. Sunt optimist din acest punct de vedere. A început să se lucreze la buget și cred că trebuie să intrăm în 2027 cu un buget deja aprobat”, a afirmat liderul PSD.

El a precizat că viitorul buget va fi creat după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va prezenta un raport privind stadiul execuției bugetară până la data de 31 octombrie.

”În primul rând, mă aștept ca în această săptămână, ministrul Finanțelor, Nazare, să facă prezentarea raportului la 31 octombrie, privind situația pe care acest guvern a găsit-o când a preluat guvernarea. Ministrul Finanțelor are un avantaj pentru că a fost membru și în guvernul trecut, așa că eu sper ca acest raport să fie gata și chiar îl îndemn să prezinte acest raport în această săptămână, să știm de unde plecăm, să știm care sunt indicatorii macroeconomici, să știm care este procentul de deficit, pentru ca imediat după aceea să începem discuțiile pentru un buget pe 2027, astfel încât acest buget să îl aprobăm până la sfârșitul anului”, a mai menționat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a avut marți, la Suceava, o întâlnire cu primari din județ.