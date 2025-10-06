Grupul Armani caută potenţiali cumpărători pentru un pachet minoritar de acţiuni, la câteva săptămâni după moartea fondatorului

Reprezentanţi ai grupului italian Armani au contactat potenţiali cumpărători pentru vânzarea unui pachet minoritar din companie, potrivit unor surse citate de Reuters, lansând practic o licitaţie informală pentru una dintre cele mai celebre case de modă din lume, la scurt timp după decesul designerului Giorgio Armani.

Potrivit surselor, L’Oréal se numără printre companiile abordate, însă fondurile de investiţii private nu au fost invitate până acum să participe la discuţii.

Grupul bancar Rothschild urmează să ofere consultanţă pentru tranzacţie, având deja legături cu fundaţia Armani prin partenerul Irving Bellotti, membru al consiliului acesteia.

Discuţiile se află într-o fază incipientă, iar orice progres ar putea dura luni de zile.

În testamentul său, Giorgio Armani le-a cerut moştenitorilor să vândă un pachet de 15% din companie în termen de 18 luni de la decesul său şi, ulterior, să transfere un pachet suplimentar de 30–55% aceluiaşi cumpărător sau să opteze pentru listarea la bursă.

Testamentul oferă prioritate unor grupuri de top din industria luxului — LVMH, L’Oréal şi EssilorLuxottica — cu care casa de modă are deja parteneriate comerciale, dar permite şi vânzarea către un alt grup ”de acelaşi calibru”, identificat de fundaţia creată de Armani împreună cu partenerul său de viaţă şi afaceri, Pantaleo Dell’Orco.

Fundaţia Armani şi Dell’Orco controlează împreună 70% din drepturile de vot ale companiei, urmând ca fundaţia să păstreze un pachet de 30,1% în eventualitatea unei listări sau vânzări.

Evaluările analiştilor situează valoarea brandului între 5 şi 12 miliarde de euro.

Potrivit Asociaţiei Notarilor din Italia, prevederile din testament sunt obligatorii şi ar putea fi contestate în instanţă dacă nu sunt respectate.