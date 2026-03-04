Grupul de lux Kering, proprietarul Gucci, aduce un director din industria auto pentru a conduce reorganizarea producţiei

Grupul de lux Kering, proprietarul brandului Gucci, a anunţat luni că a angajat un director din industria auto pentru a conduce restructurarea profundă a diviziei sale de producţie, parte a unei noi arhitecturi operaţionale menite să crească eficienţa conglomeratului, aflat sub presiunea datoriilor şi a noii conduceri, transmite Reuters.

Fostul CEO al Renault, Luca de Meo, actualul director general al Kering, l-a recrutat pe Stéphane Noel, de la producătorul de componente auto Forvia, acesta urmând să preia funcţia de director industrial al grupului începând cu 1 aprilie.

Potrivit companiei, Noel va avea misiunea de ”a consolida performanţa lanţului de aprovizionare, atât upstream cât şi downstream, asigurând în acelaşi timp cele mai înalte standarde de calitate, conformitate şi trasabilitate”.

Industria luxului a fost afectată recent de scandaluri privind abuzul asupra lucrătorilor în fabrici de marochinărie din Italia, determinând unele grupuri să preia un control mai strict asupra producţiei.

Kering l-a numit şi pe Carlo Mocci în funcţia de chief client officer, responsabil de strategia de marketing şi relaţia cu clienţii la nivel de grup, începând cu 6 mai. Ambii directori vor intra în comitetul de conducere şi vor raporta direct lui de Meo.