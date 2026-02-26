Grupul Electrica a raportat un profit net preliminar de 1,218 miliarde lei în 2025, cu 159,2% peste cel înregistrat în 2024

Grupul Electrica a raportat un profit net preliminar de 1,218 miliarde lei în 2025, cu 159,2% peste profitul retratat înregistrat în 2024 de 470,2 milioane lei. Veniturile operaţionale au fost de 12,165 miliarde lei, în creştere cu 12,9% comparativ cu 10,772 miliarde lei în 2024.

”Grupul Electrica a înregistrat în 2025 atât un profit net, cât şi EBITDA record. Profitul net preliminar a fost de 1,218 miliarde lei în 2025, cu 159,2% peste profitul retratat înregistrat în 2024 de 470,2 milioane lei (o creştere cu 748,6 milioane lei). EBITDA a fost de 2,383 miliarde lei în 2025, cu 64,5% mai mult decât EBITDA retratată din anul 2024 (o creştere cu 934,4 milioane lei)”, arată raportul grupului.

Profitul net individual preliminar în anul 2025 a fost 91,8 milioane lei, cu 32,53% peste profitul înregistrat în 2024 de 69,3 milioane lei.

Veniturile operaţionale au fost de 12,165 miliarde lei, în creştere cu 12,9% comparativ cu 10,772 miliarde lei în 2024.

Gradul de realizare a investiţiilor puse în funcţiune (PIF) a fost de 110%, respectiv realizări de 878,4 milioane lei, faţă de valoarea de 797,8 milioane lei, planificată fără lucrări suplimentare, în creştere cu 8,4% sau 68,2 milioane lei faţă de 810,2 milioane lei, investiţii realizate în anul 2024.

În 2025, la nivelul Grupului Electrica, EBITDA a înregistrat o creştere de 64,5%, respectiv de 934,4 milioane lei, ajungând la o valoare de 2,383 miliarde lei, comparativ cu valoarea de 1,449 miliarde lei realizată în anul 2024. Creşterea EBITDA provine în principal din variaţia segmentelor de furnizare şi distribuţie, ambele având o evoluţie pozitivă în anul 2025 comparativ cu 2024.

Dintre cele două segmente, variaţia celui de furnizare a avut ponderea cea mai mare, înregistrând o îmbunătăţire a EBITDA de +650,5 milioane lei, ajungând la valoarea de 572,4 milioane lei de la -78,1 milioane lei (negativ) în perioada anterioară. Creşterea se datorează îmbunătăţirii performanţei operaţionale a segmentului, având o creştere a veniturilor de 2,125 miliarde lei, creştere diminuată de variaţia altor venituri cu 1,031 miliarde lei (scădere), în principal a subvenţiilor.

Profitul operaţional pentru 2025 a înregistrat o creştere de 929,8 milioane lei, până la valoarea de 1,782 miliarde lei, comparativ cu valoarea de 852,7 milioane lei realizată în anul 2024.

Profitul net pentru 2025 a înregistrat o creştere de 748,6 milioane lei, ajungând la valoarea de 1,218 miliarde lei, de la un profit de 470,2 milioane lei pentru anul precedent.

„Rezultatele preliminare pentru 2025 denotă o schimbare structurală în performanţa Grupului Electrica. Am înregistrat un profit net de 1,22 miliarde de lei şi o EBITDA de 2,38 miliarde de lei, cele mai bune rezultate din istoria recentă a companiei, susţinute de eficienţa operaţională şi o gestionare riguroasă a capitalului. Am consolidat segmentul de furnizare într-un mediu concurenţial, am valorificat ajustările de piaţă generate de eliminarea plafonării şi am menţinut ritmul investiţiilor peste nivelul planificat. Depăşirea programului de puneri în funcţiune şi creşterea bazei activelor reglementate la 8,6 miliarde lei întăresc profilul nostru financiar şi predictibilitatea fluxurilor viitoare. Creşterea performanţei operaţionale, dezvoltarea capacităţilor de producţie regenerabilă şi avansul proiectelor de stocare ne poziţionează într-o etapă nouă. Grupul Electrica intră într-un ciclu de creştere sustenabilă, bazat pe eficienţă, stabilitate şi investiţii care susţin securitatea energetică a României”, spune Alexandru Chiriţă, CEO Electrica.

Pe segmentul de furnizare, veniturile au înregistrat o creştere semnificativă în 2025 cu aproximativ 2,125 miliarde lei, sau 36,5%, comparativ cu anul trecut, ajungând la valoarea de 7,944 miliarde lei. Creşterea veniturilor din furnizarea energiei electrice şi a gazelor naturale a fost determinată, în principal, de renunţarea la plafonarea pentru energie electrică începând cu 1 iulie 2025 şi parţial de intrarea în vigoare a OUG nr. 6/2025 (care a permis recunoaşterea în costul de achiziţie a unui procent de până la 10% din contravaloarea dezechilibrelor pe perioada aprilie-iunie 2025).

Eliminarea schemei de plafonare a permis filialei de furnizare să îşi construiască strategia de preţ pe criterii de piaţă concurenţială şi profitabilitate, adaptând-o în funcţie de categoriile de clienţi. Contribuţia segmentului de furnizare la veniturile consolidate ale grupului este în proporţie de 72,2%, iar contribuţia la EBITDA grupului este 24%.

Veniturile din subvenţii aferente anului 2025 (6 luni de plafonare în vigoare) au fost în valoare de 1,081 miliarde lei comparativ cu 2,127 miliarde lei înregistrate în anul 2024 (12 luni în vigoare a schemei de plafonare). La 31 decembrie 2025, subvenţiile estimate de încasat de la autorităţi totalizează 2,518 miliarde lei (Ministerul Energiei/ANPIS: 2,495 miliarde lei; AJPIS: 22,5 milioane lei). Din valoarea subvenţiilor de încasat (ME/ANPIS) suma de 2,442 miliarde lei reprezintă cereri deja depuse şi neîncasate, în timp ce 53 milioane lei erau cereri neînregistrate încă.

Pe segmentul de distribuţie, veniturile au crescut cu aproximativ 500,1 milioane lei, sau 10,6%, la 5,209 miliarde lei (din care 2,261 miliarde lei venituri cu clienţi externi grupului), faţă de 2024, ca urmare atât a creşterii tarifului de distribuţie cu 12,5% conform ordinului ANRE nr. 97/2024, cât şi din creşterea volumului de energie distribuită cu 1,5%, faţă de 2024. Contribuţia segmentului de distribuţie de energie electrică la veniturile consolidate ale Grupului este de 27%, iar contribuţia la EBITDA Grupului este 78,8%.

Situaţiile financiare consolidate aferente anilor 2024 şi 2023 au fost retratate în 2025 pentru a reflecta reevaluarea creanţelor comerciale şi a subvenţiilor, ca urmare a reglementării retroactive, prin OUG 32/2024, a schemei de compensare şi plafonare a preţurilor la energie electrică şi gaze naturale. Astfel, cifrele aferente anilor 2024 şi 2023 prezentate în situaţiile consolidate preliminare şi în prezentul rezumat sunt cele retratate, precizează compania.

La nivel individual, în 2025, rezultatul din exploatare este o pierdere de 96.8 milioane lei (2024: 56.6 milioane lei pierdere), în principal din creşterea altor cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu provizioanele, costuri cu achiziţia de energie electrică, amortizare şi a beneficiilor salariale.

În 2025, rezultatul financiar net a crescut cu 64,4 milioane lei, până la 192,2 milioane lei, pe fondul creşterii veniturilor financiare, compuse din venituri din dobânzi şi din dividendele încasate de la filiala de distribuţie (2024: 127,8 milioane lei).

Profitul net realizat în anul 2025 este de 91,8 milioane lei, în creştere cu 22.5 milioane lei faţă de anul 2024 (69.3 milioane lei).

Volumul de energie electrică distribuită a fost de 18,03 TWh, în creştere cu 1,5% faţă de 2024. Filiala Distribuţie Energie Electrică România (DEER) deserveşte aproximativ 4,011 milioane utilizatori din 18 judeţe, pe o arie ce acoperă circa 40,8% din suprafaţa României;

Baza Activelor Reglementate (BAR) pentru anul 2025, în termeni nominali, este estimată la sfârşitul anului 2025 la valoarea de 8,6 miliarde lei.

În 2025, DEER a realizat şi pus în funcţiune investiţii în valoare de 878,4 milioane lei, din care: 844 milioane lei reprezintă lucrări din planul de investiţii aferent anului 2025 (inclusiv lucrări suplimentare), respectiv un grad de realizare de 115% din valoarea programului de puneri în funcţiune planificat, iar 34,4 milioane lei reprezintă lucrări de investiţii reportate din anul 2024.

Volumul de energie electrică furnizată pe piaţa cu amănuntul a fost de 7,3 TWh, în descreştere uşoară cu 5% comparativ cu 2024; Electrica Furnizare furnizează electricitate pentru aproximativ 3,3 milioane locuri de consum (cele mai multe dintre toţi furnizorii din România), din care 1,7 milioane. locuri de consum pe piaţa concurenţială, cât şi 1,53 milioane locuri de consum în regim de serviciu universal şi ca furnizor de ultimă instanţă.

Electrica Furnizare este al doilea cel mai mare furnizor de energie electrică din România (bazat pe volumele furnizate), cu o cotă totală de piaţă în anul 2025 de 14,73% şi de 10,78% în regim concurenţial, conform ultimelor rapoarte ANRE disponibile (noiembrie 2025). Pe piaţa concurenţială ocupă locul III în topul furnizorilor.

Volumul de energie electrică produsă a fost de 16,69 GWh în creştere cu 65,8% în comparativ cu anul precedent. Creşterea reflectă intrarea în operare a parcurilor fotovoltaice Vulturu şi Satu Mare 2, din iulie 2025, respectiv octombrie 2025.

În segmentul de producţie, capacitatea totală a proiectelor Grupului Electrica, fie că sunt operaţionale sau în diferite stadii de dezvoltare, este de 307,5 MWh în proiecte de producere a energiei regenerabile (fotovoltaic şi eolian) dintre care 46,5 MWh sunt operaţionale în prezent. De asemenea, Electrica are proiecte în diferite stadii de aproximativ 1169,5 MWh în 19 proiecte de stocare a energiei.

Rezultatele sunt bazate pe situaţiile financiare preliminare consolidate neauditate la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite conform IFRS-EU.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piaţa de distribuţie, furnizare şi producţie a energiei electrice din România, precum şi unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii energetice din ţară.

Grupul oferă servicii pentru 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 judeţe din trei zone geografice pentru distribuţia energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud şi Muntenia Nord), şi pe cuprinsul întregii ţări pentru furnizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a grupului, este listată pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra, având capital majoritar privat. Este singura companie românească listată care activează integrat în domeniile distribuţiei, furnizării şi producţiei de energie electrică.