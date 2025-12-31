Guvernul a aprobat ordonanța privind reorganizarea Ministerului Agriculturii; se desființează 216 funcții de conducere

Guvernul a aprobat marți ordonanța privind reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a structurilor din subordinea acestuia, care prevede, printre altele, desființarea a aproximativ 216 funcții de conducere, a anunțat instituția, printr-un comunicat.

‘Reorganizarea nu este un exercițiu administrativ intern, ci o măsură orientată direct către beneficiarii finali ai politicilor agricole – fermierii. Prin actul normativ adoptat astăzi sunt prevăzute următoarele măsuri principale: reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73, de la 166 în prezent, ceea ce va permite o coordonare mai eficientă a instituțiilor din subordinea MADR; desființarea a aproximativ 216 funcții de conducere, cu scopul diminuării nivelurilor ierarhice și al simplificării circuitului decizional’, se arată în comunicatul MADR.

Potrivit documentului citat, reorganizarea va conduce la reducerea birocrației și a suprapunerilor instituționale, simplificarea traseului documentelor, scurtarea termenelor de soluționare a cererilor și dosarelor fermierilor și eficientizarea activității structurilor din teritoriu.

Ca urmare a acestei reorganizări, cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puțin 10% la nivelul structurilor reorganizate.

‘Totodată, se menține un principiu esențial: Ministerul Agriculturii este în primul rând un minister al plăților către fermieri. Cheltuielile de personal reprezintă în prezent doar 6,8% din bugetul MADR, diferența fiind direcționată către plăți directe, programe de sprijin și investiții în agricultură și industria alimentară. Reorganizarea vizează eliminarea paralelismelor instituționale și a procedurilor excesive care încetinesc procesul decizional și afectează relația cu fermierii. Noua structură administrativă va permite o mai bună coordonare a politicilor agricole și o abordare unitară la nivel național’, se mai arată în comunicat.