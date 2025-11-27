Guvernul bulgar retrage proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor

Guvernul tripartit al Bulgariei, condus de partidul conservator GERB, a anunțat joi că va retrage proiectul de buget pentru 2026, primul pe care țara l-a pregătit în euro, după câteva zile de nemulțumire crescândă din partea opoziției, a liderilor de afaceri și a sindicatelor, informează EFE.

Liderul GERB Boiko Borisov, fost prim-ministru, a anunțat retragerea proiectului de buget în declarații făcute reporterilor în parlament.

‘Am spus că nu-mi place acest buget (…). Până când dialogul nu va fi restabilit, vom lucra cu bugetul anterior. Cel actual are un deficit de 3%, deci nu există nicio problemă. Și dacă chiar și o singură persoană protestează, încerc să o ascult. Unele dintre solicitările de modificări sunt logice și rezonabile’, a declarat Borisov.

Câteva mii de bulgari au manifestat miercuri seară în fața parlamentului de la Sofia împotriva proiectului de buget pentru 2026 ce prevede o creștere a salariilor în sectorul public și majorare a impozitelor, care în opinia lor maschează corupția. Manifestanții au încercuit clădirea pentru a împiedica ieșirea deputaților, scandând ”Demisia” și ”Mafia”.

În timpul protestului, trei agenți de poliție antirevoltă și trei manifestanți au suferit răni minore în ciocniri care au izbucnit la scurt timp după miezul nopții.

Poliția a informat EFE că grupuri de protestatari, convocați de opoziția pro-europeană Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată (PP-DB), au blocat toate intrările în parlament, au ridicat o baricadă de containere și au încercat să răstoarne un autobuz al poliției.

Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene, dar nu au fost efectuate arestări.

Proiectul de buget a fost aprobat în primă lectură la 21 noiembrie și a generat tensiuni suplimentare între coaliția tripartită de guvernământ, condusă de GERB, care include Partidul Socialist și populistul Există un astfel de popor, și opoziție, întărite de criticile sindicatelor și liderilor de afaceri la adresa bugetului public.

Proiectul de buget prevedea o creștere economică de 2,7% în 2026, o inflație de 3,5% și o datorie publică de 31,3% din PIB. Proiectul includea și o creștere a salariului minim, o actualizare a pensiilor și creșteri ale contribuțiilor și impozitelor la asigurările sociale.

Noul buget a fost criticat și de oamenii de afaceri și de sindicate: primii au avertizat asupra unor costuri mai mari cu forța de muncă și asupra unor investiții mai mici, în timp ce cei din urmă au cerut creșteri salariale mai mari pentru a compensa pierderea puterii de cumpărare cauzată de inflația ridicată din ultimii ani.