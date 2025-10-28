Guvernul consolidează rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare în susținerea investițiilor verzi și implementarea Fondului pentru Modernizare

Guvernul României a aprobat modificarea Ordonanței de Urgență nr. 60/2022, prin care Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) este desemnată ca entitate cu atribuții în administrarea instrumentelor financiare și a altor forme de sprijin financiar finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform unui comunicat al băncii.

Potrivit sursei citate, rolul atribuit Băncii de Investiții și Dezvoltare reflectă încrederea Guvernului României în capacitatea instituției de a transforma acest mandat într-un instrument concret de dezvoltare economică și tranziție verde. Rezultatul unei colaborări strânse între Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, noul cadru consolidează poziția BID ca actor esențial în mobilizarea resurselor publice și private destinate investițiilor cu impact major în modernizarea infrastructurii economice și în accelerarea tranziției energetice a României.

BID va contribui astfel la crearea, dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție din surse regenerabile sau cu emisii scăzute de carbon, la stocarea energiei, transportul și distribuția energiei electrice, precum și la implementarea tehnologiilor pentru creșterea eficienței energetice.

În calitatea sa de bancă națională de dezvoltare, BID va putea dezvolta și implementa instrumente financiare inovatoare – precum garanții și împrumuturi cu dobândă subvenționată – care se vor adăuga granturilor deja oferite de Guvern din Fondul pentru Modernizare.

Implicarea BID va permite: utilizarea mai eficientă a fondurilor prin combinarea granturilor cu finanțări rambursabile; atragerea capitalului privat în proiecte investiționale strategice; reinvestirea sumelor rambursate, multiplicând impactul economic al acelorași resurse financiare.

BID menționează că se află în dialog activ cu Ministerul Energiei, beneficiari, intermediari financiari și furnizori de asistență tehnică, proces care va continua în perioada următoare pentru a definitiva primele instrumente.

Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la sfârșitul anului 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, BID contribuie la crearea unui mediu economic durabil și prosper, pregătit să facă față provocărilor și schimbărilor viitoare.

Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice și sociale, a competitivității economice, a inovării, a creșterii economice sustenabile și atingerii neutralității climatice în scopul remedierii disfuncționalităților de pe piața financiară.