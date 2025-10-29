Guvernul SUA a semnat un acord de 80 de miliarde de dolari cu Westinghouse pentru construirea de noi reactoare nucleare

Guvernul SUA a semnat marți acord în valoare de 80 de miliarde de dolari cu Westinghouse Electric Co pentru a construi noi reactoare nucleare, cea mai recentă inițiativă destinată satisfacerii cererii din ce în ce mai mare de energie electrică venite din partea Inteligenței Artificiale, transmite Bloomberg.

Parteneriatul strategic anunțat marți, care mai include fondul de investiții Brookfield Asset Management și producătorul canadian de uraniu Cameco Corp, își propune să pună în practică ambițiile președintelui american Donald Trump în materie de inteligență artificială și să extindă o industrie pe care o consideră vitală pentru concurența cu China, scrie Bloomberg.

Într-un comunicat comun de presă publicat marți, semnatarii au informat că parteneriatul strategic va duce la crearea a zeci de mii de locuri de muncă în SUA.

Potrivit analiștilor de la BloombergNEF, consumul de electricitate al centrelor de date din SUA se va dubla până în 2035, ajungând la aproape 9% din totalul cererii. Această explozie a consumului de electricitate a impulsionat construirea de noi centrale electrice și asigurarea conectării la rețea. Cu toate acestea, construirea de noi reactoare nucleare durează câțiva ani, iar unele companii, precum Google, iau în considerare redeschiderea centralelor nucleare închise, în încercarea de a obține energie electrică mai rapid.

Multe speranțe pentru o renaștere a energiei nucleare în SUA sunt concentrate pe dezvoltarea de reactoare modulare mici, dar acordul semnat cu Westinghouse este pentru reactoare mari și se aliniază cu un anunț recent al dezvoltatorului Fermi Inc., conform căruia va începe producția a patru reactoare mari care ar urma să fie utilizate pentru un campus privat de rețea de centre de date în Texas Panhandle.

Acordul anunțat marți vine pe fondul unei evoluții lente a energiei nucleare în SUA: doar două reactoare au fost finalizate în acest secol – unitățile de la centrala Vogtle din Georgia, care au suferit numeroase amânări.

Fiecare centrală Westinghouse AP1000 cu două unități creează sau susține 45.000 de locuri de muncă în producție și inginerie în 43 de state, iar o implementare la nivel național va crea peste 100.000 de locuri de muncă în construcții, au precizat companiile semnatare. În prezent, funcționează șase reactoare AP1000, iar tehnologia a fost selectată pentru programe în Polonia, Ucraina și Bulgaria.

‘Programul va consolida Statele Unite ca una dintre puterile mondiale în domeniul energiei nucleare și va crește exporturile de tehnologie Westinghouse de producție a energiei nucleare la nivel global’, se mai arată în comunicat.