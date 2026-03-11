Hello Holidays se extinde în teritoriu cu o agenție la Bacău, după cele din Sibiu și Iași

Agenția de turism Hello Holidays își continuă dezvoltarea la nivel național și deschide, în luna martie, o nouă agenție în Bacău, după cele din Iași și Sibiu, deschise după consolidarea rețelei companiei în București, ca parte a strategiei de a fi mai aproape de turiștii din principalele orașe ale țării.

Hello Holidays estimează că agenția din Bacău va contribui cu până la 10% la volumul total de vânzări către clienții direcți, mizând pe cererea pentru destinațiile tradiționale din portofoliu: Bulgaria, Grecia și Turcia cu autocarul, Turcia, Egipt și Grecia cu avionul, precum și circuitele turistice.

Agenția a înregistrat un volum de vânzări de peste 20 de milioane de euro în 2025, în creștere cu 21% față de 2024. Peste 61 de mii de persoane au călătorit cu Hello Holidays în anul turistic 2025.

Prin deschiderea noii agenții, turiștii din Bacău și din zona Moldovei au acces direct la întreaga ofertă de vacanțe organizate de Hello Holidays, de la sejururi estivale la circuite culturale în Europa sau experiențe de călătorie pe alte continente.

Pentru toate programele Senior Holidays organizate primăvara și toamna în Spania, Franța, Italia, Elveția, Polonia, Malta, precum și circuitele din gama premium, Hello Premium Tours, agenția oferă transfer gratuit de la Bacău la Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Cu ocazia deschiderii noii agenții, Hello Holidays oferă turiștilor o reducere de 50 de euro pentru fiecare rezervare efectuată până la finalul lunii martie, pentru vacanțele din portofoliul companiei cu o valoare de minimum 500 de euro de persoană.

„Deschiderea agenției din Bacău face parte din strategia noastră de a fi mai aproape de turiștii din principalele orașe ale țării. Observăm un interes tot mai mare pentru vacanțe organizate, atât pentru sejururi clasice în destinații populare, cât și pentru circuite mai complexe. Ne dorim să oferim turiștilor din regiunea Moldovei acces direct la portofoliul nostru de programe și la consultanță specializată pentru alegerea vacanței potrivite”, declară Mădălina Balaiban, General Manager Hello Holidays.

Cu o experiență de 19 ani pe piața turismului, Hello Holidays organizează anual programe de călătorie în peste 130 de țări, cu aproape 950 de plecări în circuite și excursii. Peste 12.000 de turiști aleg în fiecare an programele clasice ale agenției, în timp ce alte câteva mii participă la programele specializate, precum Senior Holidays, fără limită de vârstă, sau Hello Premium Tours, circuitele dedicate celor care își doresc experiențe de călătorie într-un ritm mai relaxat sau în grupuri restrânse.

Mai mult de 250 de plecări pentru sejururi cu autocarul în Bulgaria, Grecia, Turcia au fost organizate în anul turistic 2025.

Pe lângă circuitele turistice și sejururile cu autocarul, ori cu avionul în Grecia, Turcia, Egipt, oferta agenției include și excursiile „O zi cât o vacanță” în România și Bulgaria, concepute pentru turiștii care își doresc escapade scurte, dar memorabile.