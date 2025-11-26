HILS Development lansează proiectul HILS Nord, al șaptelea ansamblu din portofoliul companiei

Într-o perioadă în care Bucureștiul se dezvoltă accelerat, iar standardele de locuire sunt redefinite în fiecare an, HILS Development lansează unul dintre cele mai ambițioase proiecte rezidențiale ale următorului deceniu: HILS Nord. Ansamblul marchează extinderea dezvoltatorului către nordul Capitalei și introduce o viziune matură, 100% electrică și construită pe principiile sustenabilității reale.

Proiect de 200 de milioane de euro într-un cadru natural

Dezvoltat pe 10 hectare, în imediata vecinătate a Lacului Șaulei și cu acces direct la Autostrada A3, HILS Nord este gândit ca un ecosistem urban complet. Proiectul include 2.705 apartamente, un parc generos cu vedere spre lac, zone comerciale, parcări, un centru SPA cu sală de fitness și o multitudine de facilități dedicate comunității.

„Avem două decenii de dezvoltări rezidențiale în Capitală, cu peste 12.000 de locuințe finalizate, un parcurs care a început în nord, a continuat în zona de sud, în Sectorul 4 și Popești Leordeni, apoi în est. Astăzi revenim firesc în nord, prin HILS Nord, în imediata vecinătate a primului proiect rezidențial lansat acum 20 de ani. Este un pas matur într-un parcurs solid, în care ne-am adaptat constant nevoilor orașului și ale oamenilor. HILS Nord marchează continuitatea unei povești de creștere și consolidare, cu locuințe bine gândite, durabile și conectate la dinamica reală a Bucureștiului”, spune Ionuț Negoiță, CEO & fondator HILS Development.

Valoarea investiției: aproximativ 200 milioane EUR, finanțare realizată din surse proprii și credit bancar.

Faza 1 – 1.200 de apartamente moderne și peste 11.000 mp de spații verzi

În prezent se construiește Faza 1, desfășurată pe 3,5 hectare și compusă din 4 blocuri. Această etapă include:

1.200 apartamente disponibile la vânzare

1.440 locuri de parcare , supraterane și subterane

peste 11.000 mp de spații verzi , locuri de joacă, zone de relaxare

acces pietonal direct la Lacul Șaulei

un parc de aproximativ 5.000 mp cu amfiteatru în aer liber și puncte de observație

Termenul estimat de livrare pentru Faza 1 este 2028, iar finalizarea completă a ansamblului este planificată pentru 2032.