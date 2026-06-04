Ciprian Ciucu: Vom pune la punct Bulevardul Națiunile Unite; aducem în centru conceptul de ‘oraș parc’

Bulevardul Națiunile Unite va fi reamenajat, urmând să se monteze mobilier stradal nou și pavaj, iar zona va deveni mai verde, a anunțat, miercuri, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

‘Când treceam pe Națiunile Unite, mi se făcea rușine! Cobori pe Victoriei, te duci către Palatul Parlamentului și treci pe acolo! A durat ceva mobilizarea (proiectare, bugetare, contractare) dar vom pune la punct Bd. Națiunile Unite. Aducem în centrul Bucureștiului conceptul de ‘oraș parc’. Peste maxim două luni nu veți mai cunoaște zona. Va fi mai verde, punem pavaj, mobilier stradal nou și nu se va mai parca pe trotuare’, a scris edilul general, pe Facebook.

El a precizat că au început lucrările pentru reabilitarea parcării din capătul bulevardului.

‘Apoi ne vom apuca de Calea 13 Septembrie, care este într-o stare foarte proastă. Pe măsură ce instituțiile PMB se vor obișnui cu cerințele și standardele pe care le cer, vom prinde viteză. Zonă cu zonă, vom pune orașul la punct’, a transmis Ciucu.