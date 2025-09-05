Huawei a lansat joi al doilea smartphone trifold al său

Gigantul chinez Huawei a prezentat joi a doua generaţie a smartphone-ului său trifold, Mate XTs, un model care se pliază în trei puncte şi care costă între 17.999 şi 21.999 yuani (aproximativ 2.520 – 3.080 dolari), transmite CNBC.

Noul dispozitiv marchează o nouă etapă în strategia companiei de a-şi consolida poziţia pe piaţa internă şi de a reveni treptat pe pieţele externe.

Spre deosebire de telefoanele pliabile clasice, care au o singură balama, Mate XTs are două balamale, transformându-se într-o tabletă odată deschis complet.

Huawei a fost pionierul acestui concept în 2023, când a lansat primul model trifold, Mate XT, care a generat vânzări de 470.000 de unităţi şi peste 1,3 miliarde de dolari venituri până la jumătatea acestui an.

Succesul noilor modele pliabile a alimentat revenirea companiei pe piaţa chineză, unde cota sa a urcat la 18% în trimestrul al doilea, faţă de 15% anul trecut, potrivit Counterpoint Research. În segmentul telefoanelor pliabile din China, Huawei deţine o cotă dominantă de 75%, conform IDC.

Mate XTs rulează cu HarmonyOS 5.1, sistemul de operare dezvoltat de Huawei, şi este orientat spre productivitate, cu aplicaţii optimizate pentru ecranul trifold, care permit redimensionarea şi mutarea ferestrelor la fel ca pe un PC. Telefonul este echipat cu o baterie mare, de 5.600 mAh, şi va fi disponibil în patru culori.

Huawei încearcă să arate că poate continua să inoveze, după ce sancţiunile americane din 2020 i-au blocat accesul la software şi cipuri avansate. Deşi rămâne cu o prezenţă redusă pe pieţele externe, compania speră ca noul model premium să atragă utilizatori interesaţi de tehnologie de vârf.

Pentru a stimula vânzările, Huawei oferă reduceri de până la 50% la înlocuirea ecranului şi două servicii gratuite la domiciliu pentru cumpărători.