Huawei lansează cel mai puternic ”supercluster” AI din lume, pe fondul problemelor Nvidia în China

Gigantul chinez Huawei a anunţat joi noi sisteme de calcul pentru inteligenţa artificială, bazate pe cipurile proprii Ascend, într-o mişcare menită să pună presiune pe rivalul american Nvidia, transmite CNBC.

Compania intenţionează să lanseze anul viitor noul ”Atlas 950 SuperCluster”, construit pe arhitectura Ascend. Din cauza sancţiunilor impuse de Washington, care limitează accesul Chinei la semiconductoare avansate, firmele locale au apelat la gruparea unui număr mare de cipuri mai puţin performante, adesea dezvoltate intern, pentru a obţine o putere de calcul comparabilă cu cea a modelelor occidentale.

Huawei a anunţat că va lansa trei noi versiuni de cipuri Ascend până în 2028, fiecare dublând capacitatea de calcul a generaţiei anterioare.

Noul supernod Atlas 950 va integra 8.192 de cipuri, iar întregul SuperCluster va folosi peste 500.000. O variantă mai avansată, Atlas 960, programată pentru 2027, va suporta 15.488 de cipuri per nod, iar superclusterul complet ar depăşi 1 milion de cipuri.

Într-un discurs de la evenimentul anual Huawei Connect din Shanghai, vicepreşedintele Eric Xu a declarat că viitorul supernod Atlas 950 va livra ”de 6,7 ori mai multă putere de calcul decât sistemul Nvidia NVL144, programat şi el pentru anul viitor”.

Xu a mai susţinut că produsul Huawei ”va fi înainte pe toate planurile” comparativ cu un alt sistem Nvidia planificat pentru 2027 şi că Atlas 950 SuperCluster va avea ”de 1,3 ori puterea de calcul a supercomputerului Colossus” al companiei lui Elon Musk, xAI.

”Anunţul Huawei privind acest progres tehnologic vine la momentul potrivit, odată cu accentul tot mai mare pus de guvernul chinez pe autosuficienţă în tehnologiile proprii de cipuri”, a spus George Chen, partener la The Asia Group. Acesta a avertizat că Huawei ar putea exagera performanţele, dar a subliniat că ambiţia companiei ”nu trebuie subestimată”.

Potrivit firmei de analiză SemiAnalysis, sistemul CloudMatrix dezvoltat de Huawei a reuşit în aprilie să depăşească performanţele Nvidia, în ciuda faptului că fiecare cip Ascend oferă doar o treime din puterea unui procesor Nvidia. Cheia a fost utilizarea unui număr de cinci ori mai mare de cipuri.

Huawei a precizat că a instalat deja peste 300 de supernoduri Atlas 900 A3 pentru mai mult de 20 de clienţi din telecomunicaţii, producţie şi alte industrii.

Anunţul vine într-un moment în care autorităţile chineze promovează alternative locale la Nvidia. La începutul săptămânii, Beijingul a anunţat extinderea unei anchete antimonopol asupra companiei americane, în timp ce Financial Times a relatat că autorităţile au cerut marilor firme de tehnologie să oprească testele şi comenzile pentru cipul Nvidia RTX Pro 6000D.

Acţiunile Nvidia au scăzut cu peste 2% miercuri, după apariţia informaţiei, iar directorul general Jensen Huang a spus că este ”dezamăgit” de această decizie, recunoscând anterior că Huawei este ”un competitor formidabil”.