IBM accelerează expansiunea în cloud prin preluarea Confluent, într-un acord de 11 miliarde de dolari alimentat de boom-ul AI

IBM a anunţat luni că va cumpăra compania de infrastructură de date Confluent, într-o tranzacţie evaluată la 11 miliarde de dolari, consolidându-şi portofoliul de cloud computing pentru a profita de cererea explozivă generată de aplicaţiile de inteligenţă artificială, transmite Reuters.

Sub conducerea CEO-ului Arvind Krishna, IBM a accelerat achiziţiile pentru a-şi întări diviziile de cloud şi software, segmente cu creştere rapidă şi marje ridicate, în timp ce companiile investesc masiv în modernizarea infrastructurii digitale necesare dezvoltării modelelor AI complexe.

Confluent, cu sediul în Mountain View, California, furnizează tehnologia esenţială pentru gestionarea fluxurilor masive de date în timp real, indispensabile pentru antrenarea şi funcţionarea modelelor de inteligenţă artificială.

”IBM şi Confluent vor permite companiilor să implementeze AI generativă şi agentică mai bine şi mai rapid. Prin achiziţia Confluent, IBM va oferi platforma inteligentă de date pentru mediul enterprise, concepută special pentru AI”, a declarat Krishna.

Oferta IBM de 31 de dolari pe acţiune reprezintă o primă de circa 34% faţă de închiderea anterioară a titlurilor Confluent. Acţiunile Confluent au urcat aproape 30% după anunţ, în timp ce IBM a fost în uşoară creştere.

Valoarea acţiunilor Confluent a crescut cu aproape 44% de la 7 octombrie, ultima sesiune înainte ca Reuters să dezvăluie că firma explora o posibilă vânzare în urma interesului din partea unor cumpărători.

”IBM cumpără conducta critică de date care alimentează hype-ul AI. Prin această achiziţie, IBM îşi creşte veniturile recurente şi îşi întăreşte controlul asupra marilor clienţi corporativi”, a spus Michael Ashley Schulman, director de investiţii la Running Point Capital.

Un nou pas într-o serie de achiziţii strategice

IBM se bazează de ani de zile pe achiziţii pentru a câştiga scală şi a contracara concurenţa, în special pe segmentul cloud. În aprilie anul trecut, compania a cumpărat HashiCorp într-un acord evaluat la 6,4 miliarde de dolari, iar achiziţia Red Hat din 2019, de 34 de miliarde de dolari, este considerată decisivă pentru creşterea diviziei sale de cloud.

IBM va finanţa achiziţia Confluent din lichidităţile proprii, iar tranzacţia este aşteptată să se finalizeze până la mijlocul anului 2026. Acordul ar urma să majoreze profitul operaţional ajustat al IBM în primul an complet după închidere şi să contribuie pozitiv la fluxul de numerar în anul următor.