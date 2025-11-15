Ilie Bolojan anunţă că săptămâna viitoare va începe procedura de adoptare, prin angajarea răspunderii Guvernului, a pachetului de măsuri fiscal-bugetare care vizează administraţia locală şi centrală

Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă că săptămâna viitoare va fi făcut public al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, cel care vizează administraţia locală şi centrală, unde se vor face reduceri de personal şi de cheltuieli. Actul normativ va fi adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului. În ceea ce priveşte administraţia locală, reducerile de personal se vor face gradual.

”De săptămâna viitoare, începem să punem în procedură de adoptare, prin angajarea răspunderii Guvernului, pachetul pe administraţia locală şi centrală, înseamnă că mai luăm încă un set de măsuri, în aşa fel încât, anul viitor, să scădem cu cel puţin două puncte procentuale acest deficit, să ne însănătoşim, practic, balanţa comercială, ca şi efect secundar, să ne luăm banii europeni ca să ne putem finanţa investiţiile, gândiţi-vă că jumătate din investiţiile României sunt asigurate din banii europeni. Dacă noi nu avem aceşti bani europeni, nu mai avem capacitatea să terminăm autostrăzi, linii de cale ferate, spitale şi aşa mai departe. Şi asta este un lucru important”, a anunţat Ilie Bolojan, vineri, într-un interviu pentru Europa Liberă România.

Şeful Guvernului a subliniat că reducerea cheltuielilor se va face concomitent în administraţia şi locală şi în cea centrală.

”În acelaşi timp trebuie făcută, pe de-o parte, timpul ne presează şi am spus că, cu cât le ai mai repede, cu atâta efectele se văd mai repede. Avem un acord în coaliţie pe această temă. Când ai patru partide, nu este foarte simplu să ajungi la nişte acorduri. Şi în ultima întâlnire pe care am avut-o, am găsit o formulă în aşa fel încât, pe de-o parte, să şi facem ceva cu adevărat, dar să şi găsim o perioadă de tranziţie de un an de zile, timp în care în 2026 va funcţiona o reducere care poate fi făcută în două ipoteze de lucru, dar din 1 ianuarie 2027 se intră la ipoteza de bază, care înseamnă un calcul corect al structurii de personal în administraţia locală, în funcţie de numărul de locuitori”, a explicat Bolojan.

El a explicat că plecările din sistem se vor face gradual, iar în cazul administraţiei centrale va fi nevoie de adoptarea unor acte normative subsecvente pentru punerea în aplicare a măsurilor.

”În mod normal, aceste efecte ar însemna că, per global, 10% din personalul din administraţia locală ar trebui să plece. De la 1 ianuarie se aplică aceste proceduri, dar nu poţi să faci reducere de pe o zi pe alta. Va fi nevoie probabil de un trimestru ca să derulezi toate procedurile, pentru că partea de reduceri nu se face simplu. Asta în local. În cea centrală, după ce s-ar adopta această lege, am fi în situaţia în care fiecare minister, fiecare autoritate, prin acte subsecvente, deci prin hotărâri de guvern, prin ordonanţe de urgenţă, vine şi-şi corectează lucrurile, pentru că într-un fel se fac reducerile de cheltuieli într-un domeniu în care ai o legislaţie, nu ştiu, Ministerul de Interne, altă situaţie este în Sănătate, altă situaţie este la autoritate centrală sau la minister. Lucrurile sunt diferite, dar se creează cadrul necesar. Din punctul meu de vedere, toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort. Aici nu e vorba de a face excepţii, ci aici este vorba că în acest efort colectiv, fiecare trebuie să participe, de la Parlamentul României şi până la omul care lucrează în administraţie în cea mai mică comună”, a spus prim-ministrul.

El este de părere că al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare care va fi adoptat ar trebui să treacă de filtrul Curţii Constituţionale a României, argumentând că Guvernul a căutat să respecte toate aspectele care ţin de constituţionalitate. Viitorul act normativ va stabili că numărului de angajaţi în administraţia locală va fi calculat după o formulă care ţine de numărul de locuitori, iar acolo unde personal este în plus, se va impune reducerea de personal sau a cheltuielilor de personal.

Premierul a explicat că, în administraţia centrală, se va face o reducere cu aproximativ 10% a fondului de salarii şi se va opera ”transfer de competenţe către administraţia publică locală”.

”Acest pachet nu înseamnă doar reducere, înseamnă o schimbare a filosofiei în administraţie. Administraţia nu mai este doar o sursă de cereri către bugetul de stat, nu este doar o entitate în care îi faci transferuri de bani pe care nu îi mai ai, ci este un factor de dezvoltare, un factor de responsabilitate pentru acele comunităţi”, a explicat Ilie Bolojan.

Şeful Guvernului a răspuns şi eventualelor critici din partea celor din administraţia locală care vor spune că, pe lângă reducerile de personal, vor fi nevoiţi să îndeplinească şi atribuţii suplimentare.

”Li se dau competenţe în plus. Ascultaţi-mă, am fost 20 de ani pe funcţie publică în administraţia locală şi pentru fiecare dintre noi faptele vorbesc. Şi mie nu poate să îmi spună nimeni din administraţie ceea ce nu se poate face dacă în multe locuri din România primari, preşedinţi de Consilii Judeţene, oameni serioşi, indiferent de partidul politic, au făcut ceea ce li se cere şi celor care nu au făcut ceea ce trebuie”, a subliniat premierul.