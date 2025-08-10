Ilie Bolojan, întrebat dacă vor creşte impozitele cu 70%: „Este posibil, în anumite situaţii”

În unele situaţii, acolo unde primăriile nu şi-au indexat impozitele de mai mulţi ani, valoarea impozitelor pe proprietăţi poate creşte şi cu 70 la sută, însă din ianuarie 2026, a anunţat, duminică seară, premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a fost întrebat, duminică seară, la Antena 3, dacă impozitele locale vor creşte cu 70% şi a declarat: ”Este posibil ca acolo unde într-o comună nu s-au indexat impozitele de ani de zile să se ajungă la o astfel de majorare exclusiv pentru persoanele fizice pentru că pentru persoanele juridice calculele se fac după alte formule care ţin cont de valoarea activului respectiv”.

Premierul a mai spus că majorarea va fi posibilă doar de la 1 ianuarie 2026.

”Este posibil, în anumite situaţii, să se întâmple şi acest lucru, deci o creştrere de impozite pe proprietăţi, la persoanele fizice datorită faptului că ele nu au fost calculate la valoarea de piaţă, este posibilă de la 1 ianuarie anul viitor. Asta în contextul crizei bugetarepe care o traversează România şi necesitatea de a ne echilibra bugetele”, a mai declarat preşedintele.

Potrivit acestuia, ”nu mai avem posibilitatea să redirecţionăm pentru autoriţăile locale sau pentru alte categorii de cheltuieli, sumele care au fost direcţionate până acum datorită volumului mare de investiţii pe care l-a generat România şi datorită cheltuielilor pe care nu le-am controlat, la bugetul de stat”.