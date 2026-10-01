Bolojan: PNL are o pondere de 15-16% în Parlament. S-a văzut care sunt limitele

Premierul interimar Ilie Bolojan declară că liberalii vor discuta cu viitorul premier desemnat și vor lua o decizie în ce privește acordarea unui vot de învestitură.

Liderul liberalilor a menționat că PNL reprezintă 15-16% din Parlament și și-a exprimat speranța ca, în urma următoarelor alegeri parlamentare, să obțină o pondere mai semnificativă în Legislativ, pentru a-și pune în aplicare viziunea pentru România.

‘PNL va trata serios viitoarea nominalizare, va purta discuții cu premierul desemnat și vom lua o decizie care va ține cont în mod cert de interesele României și de ceea ce putem noi face în condițiile date. Să nu uităm că Partidul Național Liberal are o pondere de 15-16% în Parlament și s-a văzut care sunt limitele. Dacă cei care au încredere în noi vor să facem mai mult decât am făcut până acum, trebuie să fie conștienți că avem nevoie de o forță mai mare și pentru asta trebuie să convingem mai mulți români că suntem o opțiune serioasă, în așa fel încât la alegerile anticipate sau alegerile la termen, să avem o pondere mai mare ca să putem să facem ceea ce trebuie pentru România’, a spus Bolojan, pentru Digi24.

Potrivit acestuia, PNL nu ia în calcul sesizarea Curții Constituționale, în vederea convocării alegerilor anticipate.

‘Colegul care a anunțat asta a făcut un anunț care este un punct de vedere personal. Din punctul meu de vedere, președintele României este conștient de situația în care este România, are toate datele și nu va mai lungi această nominalizare’, a spus premierul interimar.

Bolojan a adăugat că este de acord cu președintele Nicușor Dan în privința faptul că trebuie făcută ‘cât mai repede’ o nominalizare pentru funcția de prim-ministru.

‘E greu de spus care va fi rezultatul anticipatelor. Întotdeauna când sunt alegeri apare o perioadă de inactivitate, să spunem, pentru că se intră în logica electorală. Indiferent cine e în guvernare sau cine concurează, are energia calată pe partea electorală. Se pierd câteva luni, dar trebuie văzut în ce situație vom ajunge. Nu e o perioadă simplă, din cauza crizelor pe care le parcurgem. Dar gândiți-vă că cei care au făcut asta în luna mai – PSD și AUR – astăzi în loc să rezolve problema, m-au mai ținut pe mine în continuare în guvern, deși toată vara au trâmbițat că m-am legat de funcții, deși am căutat toate soluțiile pentru a închide criza’, a spus prim-ministrul interimar.

Bolojan a apreciat că ar fi fost de preferat ca președintele Nicușor Dan să îl nominalizeze pe Siegfried Mureșan în urmă cu trei luni.

‘Gândiți-vă că această nominalizare se putea face imediat atunci când au apărut acele discuții în care am propus rotativa și președintele putea să nominalizeze acum trei luni sau pe domnul Siegfried Mureșan sau pe domnul Sorin Grindeanu. Nu era o problemă’, a afirmat liderul PNL.

Bolojan a mai declarat că ține legătura cu președintele Nicușor Dan și are cu acesta o colaborare instituțională ‘corectă’.

‘Am lucrat în așa fel încât pozițiile noastre să fie convergente în problemele importante ale țării noastre, în zonele de politică externă sau acolo unde, în Consiliul European, dânsul reprezentând România, se discută subiecte care au o conotație guvernamentală și pe care guvernul trebuie să le pune în practică sau să le onoreze. (…) Au fost situații în care am discutat o dată pe săptămână, în care am discutat de mai multe ori. Problemele nu se programează, ele apar și atunci trebuie rezolvate’, a mai menționat premierul interimar.

Guvernul Siegfried Mureșan nu a fost învestit de plenul comun al Parlamentului. Siegfried Mureșan a fost a treia propunere de premier pe care a făcut-o președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură acum aproape cinci luni, pe data de 5 mai.