Serbia și Gazprom extind până la 30 decembrie contractul privind gazele naturale

Serbia a semnat un acord privind livrările de gaze din Rusia până la finalul anului, a anunțat miercuri postul public de televiziune RTS, transmite BTA.

Acordul dintre Serbia și gigantul rus Gazprom a fost extins cu trei luni, până la finalul anului, în aceleași condiții favorabile ca până acum, a anunțat Dusan Bajatovic, șeful importatorului și distribuitorului de gaze Srbijagas.

Tot miercuri, compania energetică sârbă EPS (Elektroprivreda Srbije), Srbijagas și SOCAR (Azerbaidjan) au semnat un acord al acționarilor pentru construirea unei centrale electrice în orașul Nis. Proiectul ar urma să fi finalizat în 200, a anunțat ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic.

Centrala de 500 MW va genera electricitate și căldură. Este primul proiect comun al EPS, Srbijagas și SOCAR. Pentru Serbia, facilitatea oferă securitate energetică suplimentară pentru aprovizionarea cetățenilor și, în special, pentru dezvoltarea industriei în sudul țării, a indicat RTS.

În februarie, Serbia și Azerbaidjan au semnat un acord pentru dezvoltarea, construirea și operarea uni centrale electrice cu ciclu combinat în Serbia.

Serbia este puternic dependentă de gazul rusesc, dar nu a reușit să încheie un contract pe termen lung după expirarea, în vara anului 2025, a precedentului acord pe trei ani, bazându-se în schimb pe prelungiri pe termen scurt.