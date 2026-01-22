IMM România propune Guvernului 11 programe de finanțare pentru microîntreprinderi

Confederația patronală IMM România a propus, joi, un program de relansare economică pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii format din 11 programe de finanțare pentru susținerea microîntreprinderilor, pe care le consideră obligatorii pentru Pachetul al treilea de reforme pe care urmează să-l adopte Guvernul Bolojan.

”Programele au apărut public, fiind asumate în diverse programe de guvernare, în campanii electorale, atunci când Guvernul a fost învestit sau când politicienii au prezentat mediului de afaceri propuneri de susținere a acesteia”, a explicat președintele IMM România, Florin Jianu, într-o conferință de presă.

Organizația propune astfel anumite programe pentru susținerea IMM-urilor, cum ar fi: IMM INVEST – garanții de până la 90% din valoarea creditelor pentru investiții și capital de lucru, număr beneficiari estimați – 50.000, finanțările garantate nu pot depăși zece milioane lei/beneficiar; IMM Prosumer – producția de energie electrică de sub 400 kW pentru consum propriu și stocare, granturi de maxim 200.000 euro, cu o contribuție proprie de 30%, număr beneficiari estimați de 10.000 de IMM-uri; Producție Green Energy – susținerea producției de panouri fotovoltaice, baterii electrice pentru stocare și autoturisme electrice, turbine eoliene, ajutor de stat de maxim 50 milioane de euro/întreprindere, pentru o contribuție proprie de 5 milioane de euro (10%), pentru investiții de tip greenfield, număr beneficiari estimați fiind 6; SCALE-UP – susținerea IMM-urilor cu vechime de minim 10 ani pentru creșterea producției industriale, ajutor de stat în valoare maximă de 1.000.000 euro, pentru IMM-urile care și-au achitat în totalitate obligațiile fiscale, număr beneficiari estimați – 2.000 de IMM-uri.

De asemenea, sunt propuse și programele: Start-Up Revolution – 500 de start-up-uri finanțate/ județ, total aproximativ 20.500 de start-up-uri în doi ani, credite Start-up Garant prin FNGCIMM; România Scale Up Fund – lansarea a minim 4 fonduri de tip equity pentru scalarea afacerilor; IMM Digital – vouchere pentru achiziționarea de pachete de digitalizare a microîntreprinderilor, număr de beneficiari – 5.000 de microîntreprinderi/an, 20.000 în 4 ani, valoarea subvenție de 5.000 de euro/beneficiar; Student First Company – număr de beneficiari de o mie de start-up-uri anual/4.000 de start-up-uri în 4 ani, valoarea subvenție de 50.000 de euro/beneficiar.

În plus, sunt vizate și programele: Export România – sprijin pentru finanțarea firmelor în vederea pătrunderii pe alte piețe, acordarea de granturi în scopul pregătirii afacerii pentru internaționalizare, număr de beneficiari – 2.000 de IMM-uri, valoare subvenție de 10.000 de euro/beneficiar; România Profesională – acordarea de vouchere cu scopul de a sprijini calificarea și recalificarea angajaților, între 100 – 800 de euro, număr de beneficiari – 10.000 de persoane /an; Women In Tech – număr de beneficiari – 1.000 de IMM-uri anual/ 4.000 de IMM-uri în 4 ani, valoarea subvenție: 50.000 de euro/beneficiar.

IMM România mai propune și măsuri care nu necesită o componentă financiară: reducerea sarcinilor administrative (orice act normativ care introduce noi obligații de raportare sau conformare, are obligația de a propune eliminarea a cel puțin doua alte obligații), debirocratizare (eliminarea procedurilor birocratice inutile), simplificare (unificarea entităților care solicită și încasează diverse taxe), fiscalizarea prestatorilor neînregistrați și eliminarea concurenței neloială etc.

Potrivit confederației, aprobarea măsurilor de sprijin pentru antreprenori înseamnă un mediu de afaceri competitiv și capabil să facă față concurenței pe o piață în care vor pătrunde produse și servicii din zona Mercosur și, cel mai probabil, în viitor din India și Australia, țări cu care UE dorește încheierea de acorduri de liber schimb.

Florin Jianu a menționat că nevoia de finanțare prin programele propuse a fost evaluată de IMM România între 5 și 10 miliarde de lei, ‘dacă ținem cont de ceea ce a însemnat IMM Invest, care anual a avut un buget între 10 și 13 miliarde de lei și care a fost epuizat’.

Potrivit confederației patronale, măsurile guvernamentale din cadrul Pachetului 1 și 2 au mărit fiscalitatea și costurile pentru mediul de afaceri, impactul fiind resimțit în toată economia românească (80% dintre întreprinderi declară că au fost afectate) la care se adaugă creșterea prețului energiei electrice cu 60,91% în decembrie 2025 față de decembrie 2024 și o inflație anuală de 9,7%, conform celei mai recente informări INS privind inflația și evoluția prețurilor de consum – decembrie 2025.