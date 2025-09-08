Încrederea în economia zonei euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie

Încrederea investitorilor în zona euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie, reducând speranța unei redresări a economiei, arată rezultatele unui studiu publicat luni luni, transmite DPA.

Indicele Sentix privind încrederea în economia zonei euro, publicat de Comisia Europeană, a scăzut neașteptat în septembrie la minus 9,2 puncte, de la minus 3,7 puncte luna precedentă, în timp ce analiștii intervievați de Reuters se așteptau la un nivel de minus 2,2 puncte.

‘Datele preliminare din septembrie sunt dezamăgitoare pentru încrederea în economie’, se arată în comunicatul Sentix.

Atât indicele privind actuala situație din zona euro, cât și indicele privind așteptările economice în următoarele șase luni, au scăzut semnificativ. ‘Actuala evaluare indică cel mai redus nivel al încrederii începând din martie 2025, iar temerile privind evoluția economiei se intensifică’, avertizează Sentix.

Tendința descendentă s-a intensificat în Germania. Indicele privind încrederea investitorilor a scăzut în septembrie la minus 22,1 puncte, de la minus 12,7 puncte luna precedentă.

‘Prin urmare, nu putem vorbi de o îmbunătățire a încrederii în cea mai mare economie din zona euro’, a precizat Sentix.

Conform datelor Eurostat, economia zonei euro a crescut cu 0,1%, în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, când s-a înregistrat un avans de 0,6%.