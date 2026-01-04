Industria petrolieră a Venezuelei: cele mai mari rezerve din lume, infrastructură în declin

Venezuela deţine cele mai mari rezerve de petrol din lume, însă producţia sa rămâne cu mult sub capacitate din cauza anilor de administrare deficitară, investiţii insuficiente şi sancţiuni internaţionale, potrivit datelor oficiale şi estimărilor din industrie, în contextul în care preşedintele Nicolas Maduro a fost capturat de forţele americane, relatează Reuters.

Rezerve

Venezuela concentrează aproximativ 17% din rezervele globale de petrol, echivalentul a circa 303 miliarde de barili, devansând Arabia Saudită, liderul OPEC, potrivit Energy Institute din Londra.

Majoritatea rezervelor sunt formate din petrol greu extras din regiunea Orinoco, în centrul ţării, un tip de ţiţei costisitor de produs, dar relativ simplu din punct de vedere tehnic, potrivit Departamentului Energiei al SUA.

Producţie

Venezuela este membru fondator al OPEC, alături de Iran, Irak, Kuweit şi Arabia Saudită. În anii 1970, ţara producea până la 3,5 milioane de barili pe zi, reprezentând peste 7% din producţia globală. Producţia a scăzut sub 2 milioane bpd în anii 2010 şi a fost de aproximativ 1,1 milioane bpd anul trecut, adică circa 1% din producţia mondială.

”Dacă evoluţiile vor duce în cele din urmă la o schimbare reală de regim, acest lucru ar putea aduce mai mult petrol pe piaţă în timp. Totuşi, va fi nevoie de ani pentru ca producţia să se refacă pe deplin”, a declarat Arne Lohmann Rasmussen, de la Global Risk Management.

Analistul Saul Kavonic, de la MST Marquee, a arătat că ridicarea sancţiunilor şi revenirea investiţiilor străine ar putea stimula exporturile, dar Jorge Leon, de la Rystad Energy, a avertizat că ”schimbările de regim impuse rareori stabilizează rapid oferta de petrol”, invocând precedentele Libiei şi Irakului.

Trump a declarat sâmbătă pentru Fox News că Statele Unite vor fi ”foarte puternic implicate” în sectorul petrolier venezuelean.

Asocieri şi investiţii

Venezuela şi-a naţionalizat industria petrolieră în anii 1970, creând compania de stat PDVSA. În anii 1990, sectorul a fost redeschis investiţiilor străine, însă, după venirea la putere a lui Hugo Chávez, în 1999, statul a impus deţinerea majoritară de către PDVSA în toate proiectele petroliere. Compania a încheiat parteneriate cu grupuri precum Chevron, CNPC, ENI, Total şi Rosneft.

Exporturi şi rafinare

Statele Unite au fost principalul cumpărător de petrol venezuelean până la impunerea sancţiunilor. În ultimul deceniu, China a devenit principala destinaţie a exporturilor. Venezuela are datorii de aproximativ 10 miliarde de dolari faţă de China, contractate în perioada fostului preşedinte Hugo Chávez, rambursate în principal prin livrări de ţiţei.

În decembrie, două superpetroliere implicate în acest aranjament se apropiau de Venezuela când Trump a anunţat blocada totală a navelor care intră şi ies din ţară. Navele aşteaptă în prezent instrucţiuni, în condiţiile în care exporturile au fost în mare parte oprite.

Trump a afirmat că ”China va primi petrolul”, fără alte detalii. Rusia a împrumutat, la rândul său, miliarde de dolari Venezuelei, suma exactă fiind neclară.

PDVSA deţine şi capacităţi importante de rafinare în afara ţării, inclusiv compania CITGO din Statele Unite, însă creditorii încearcă de ani de zile să preia controlul asupra acesteia prin procese aflate pe rolul instanţelor americane.