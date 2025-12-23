Eurostat: China, cel mai mare furnizor de jucării al UE

Perioadă sărbătorilor se apropie iar cumpărarea jucăriilor ar putea fi elementul crucial de pe lista de activități. Conform datelor publicate marți de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), Uniunea Europeană a fost în 2024 un importator net de jucării din restul lumii.

Anul trecut, UE a importat din țări din afara blocului comunitar jucării în valoare de 7,1 miliarde de euro (plus 0,6 miliarde de euro comparativ cu 2023), în timp ce exporturile către țările din afara blocului comunitar au totalizat 2,5 miliarde de euro (plus 0,2 miliarde de euro).

Cei mai mari furnizori de jucării către UE au fost China, cu 80% dintre jucăriile importate (în valoare de 5,6 miliarde de euro), urmată de Vietnam, cu 6% (418 milioane de euro) și Marea Britanie (3%, 188 milioane de euro).

Aproximativ o cincime dintre importurile UE de jucării au mers către Germania și Țările de Jos (fiecare cu 17%), în timp ce Franța a fost responsabilă pentru 14% din totalul importurilor în funcție de valoare.

Principalele destinații de export către țările din afara UE au fost Marea Britanie (33%, 838 milioane de euro), Elveția (13%, 315 milioane de euro) și Statele Unite (10%, 245 milioane de euro).

Mai mult de jumătate dintre jucăriile exportate din UE către restul lumii au fost expediate de Cehia (28%), Germania (17%) și Belgia (13%).