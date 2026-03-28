Protecția Consumatorilor a amendat cu peste 6,83 milioane de lei agenți economici din domeniul alimentației publice

Peste 1.700 de operatori economici care își desfășoară activitatea în alimentație publică și distribuție de produse alimentare au fost verificați de către inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), în perioada 23-27 martie, în urma controalelor fiind aplicate amenzi ce au depășit valoarea de 6,83 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis vineri AGERPRES, în urma constatării a numeroase neconformități, au fost întocmite 1.429 de amenzi contravenționale și 778 de avertismente.

De asemenea, s-a decis oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme – în cuantum de peste 370.000 de lei, respectiv oprirea temporară de la comercializare a unor produse de 4,4 milioane de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor în cazul a 32 de operatori economici.

Echipele de control au constatat probleme de neconformitate, precum: utilizarea substanțelor dezinfectante cu termen de valabilitate depășit; întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar; întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de producție (depuneri aderente de impurități și reziduuri alimentare); obstrucționarea accesului în scopul realizării actului de control; comercializarea produselor de origine animală (ouă) cu fisuri și depuneri aderente de impurități; produse de cofetărie cu depuneri de mucegai; absența graficelor de monitorizare a temperaturilor în agregatele frigorifice; nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (ouă, creme tartinabile și prăjituri).

În același timp, produse de origine vegetală erau depreciate calitativ și prezentau urme de lovire și de strivire, iar echipamentele/ustensilele utilizate aveau cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, impurități și urme de arsură.