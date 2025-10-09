Înmatriculările de autoturisme noi, în creștere cu 39% în septembrie

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 39% în România, la nivelul lunii septembrie 2025 față de aceeași perioadă din anul anterior, în timp ce autoturismele ecologice au raportat un salt, pe total, de 39,3% și o cotă de piață de 48,7%, relevă datele analizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), publicate joi.

Potrivit sursei citate, autoturismele (care reprezintă aproximativ 85% din total piață) au înregistrat, în intervalul de referință, un volum de 12.409 de unități, iar în ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 48,9%, urmat de Clasa C cu o cotă de 29,7% și Clasa B cu o cotă de 16,7%.

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna septembrie a acestui an, față de perioada similară din 2024, motorizările pe benzină au crescut cu 40,8%, până la o pondere de 45%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o creștere de 45%, la 6,4%.

În ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare mild-hibrid, acestea au consemnat, în luna septembrie 2025, o creștere de +12%, ajungând la o pondere de 18,3% din totalul pieței de autoturisme. ‘Este de menționat că, din totalul motorizărilor mild-hibrid, 87% sunt motorizări pe benzină, în timp ce doar 13% sunt motorizări pe motorină’, subliniază APIA.

Pe de altă parte, autoturismele ‘electrificate’, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate – BEV și PHEV), precum și cele mild-hibrid și full hibrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) dețineau, în luna septembrie a anului 2025, o cotă de piață de 48.7%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășește cu cota deținută de motorizările pe benzină și motorină.

În această marjă, autoturismele full electrice dețineau o cotă de 6% din piață, iar cele plug-in hibrid 6,5%.

La nivelul primelor nouă luni, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice au fost: Dacia Spring, cu 1.177 unități și o scădere de 47% față de aceeași perioadă a anului precedent, Hyundai Kona cu 516 unități și Tesla Model 3 cu 355 unități.

În ceea ce privește autoturismele Plug-In, top 3 modele din primele nouă luni ale anului 2025 este condus de Ford Kuga și Hyundai Tucson, cu câte 501 unități fiecare, urmate de Volkswagen Tiguan, cu 440 unități.

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 Toyota Corolla, cu 3.166 unități și o creștere de 18% față de aceeași perioadă a anului precedent, urmat de Dacia Duster, cu 2.525 unități, și Toyota Yaris Cross, cu 2.076 unități.

Autoturismele mild hybrid au pe primul loc din top 3 Dacia Duster, cu 5.008 unități, urmat de Hyundai Tucson, cu 1.528 unități, și Ford Puma, cu 1.194 unități.

Vehiculele comerciale ușoare plus minibus au înregistrat o creștere cu 33,8%, iar cele grele plus bus sunt cu 40,6%, față de luna similară a anului 2024.

‘Rezultatele din luna septembrie indică o aparentă revenire a pieței auto, cu o creștere raportată de aproape 40% față de aceeași perioadă din 2024 și o cotă de piață de 48,7% pentru motorizările electrificate. Totuși, aceste cifre trebuie interpretate cu prudență. Pe de o parte, efectul creșterii TVA, aplicat de la 1 iulie, ar fi putut genera o accelerare artificială a înmatriculărilor, mulți cumpărători grăbindu-se să finalizeze achizițiile înainte de majorarea prețurilor. Pe de altă parte, septembrie 2024 a fost cea mai slabă lună din ultimii doi ani, cu doar 8.913 unități înmatriculate, ceea ce face ca procentul actual de creștere să pară mai spectaculos decât este în realitate. Chiar și în aceste condiții, motorizările electrificate își mențin o pondere ridicată, cu segmentele full hybrid (+63%) și plug-in hybrid (+86%) pe un trend ascendent, alimentat atât de ofertele tot mai variate ale producătorilor, cât și de interesul constant al consumatorilor pentru soluțiile de tranziție energetică.’, a afirmat președintelui APIA, Dan Vardie, citat în comunicat.

El a subliniat că piața vehiculelor comerciale, atât ușoare, cât și grele, a consemnat, de asemenea, creșteri de 34% și 41%, însă și aici trebuie luat în calcul efectul de bază scăzut și eventualele înmatriculări anticipate de flote, înainte de modificările fiscale.

‘Privind spre finalul anului, reluarea Programului Rabla 2025 ar putea susține cererea, deși ediția curentă dispune de un buget redus și stimulente ajustate. Interesul inițial ridicat arată că publicul rămâne receptiv la programele de reînnoire, dar impactul real asupra pieței va depinde de ritmul de procesare și de sustenabilitatea cererii, nu doar de entuziasmul de început. În concluzie, datele din septembrie trebuie privite mai degrabă ca un efect de redresare statistică decât ca o revenire solidă, iar evoluția următoarelor luni va fi esențială pentru a confirma dacă piața intră într-o fază de creștere durabilă sau doar traversează un moment conjunctural favorizat de contextul fiscal și calendaristic’, a menționat președintele APIA.