Înmatriculările de autoturisme noi, în creștere cu 52,6% în august

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 52,6% în România, la nivelul lunii august 2025 față de aceeași perioadă din anul anterior, în timp ce autoturismele ecologice au raportat un salt, pe total, de 74,4% și o cotă de piață de 59,9%, relevă datele analizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), publicate miercuri.

Potrivit sursei citate, autoturismele (care reprezintă aproximativ 89% din total piață) au înregistrat, în intervalul de referință, un volum de 15.043 de unități, iar în ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu 55,1% (+60,6%), urmat de Clasa C – cu 25,3% (+34,6%) și Clasa B – cu 14,2% (+86,6%).

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna august a acestui an, față de perioada similară din 2024, motorizările pe benzină au crescut cu 27,8%, până la o pondere de 33,4%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o creștere de 31%, la 6,7%.

În ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare mild-hibrid, acestea înregistrează o o majorare a înmatriculărilor de 55%, ajungând la o pondere de 24,2% din totalul pieței de autoturisme. ”Este de menționat că, din totalul motorizărilor mild-hibrid, 86% sunt motorizări pe benzină, în timp ce doar 14% sunt motorizări pe motorină”, subliniază APIA.

Pe de altă parte, autoturismele ”electrificate”, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate – BEV și PHEV), precum și cele mild-hibrid și full hibrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) dețineau, în august, o cotă de piață de 59,9%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășește cu mult cota deținută împreună de motorizările pe benzină și motorină.

În această marjă, autoturismele full electrice dețin o cotă de 6,3% din piață, iar cele plug-in hibrid 6,6%.

La nivelul primelor opt luni ale anului în curs, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring – cu 1.163 de unități și o scădere de 47% față de aceeași perioadă a anului precedent, urmată de Hyundai Kona (441) și Tesla Model 3 (305).

La categoria autoturismelor Plug-In, top 3 modele este condus de: Hyundai Tucson – cu 447 de unități și o creștere de 85%, de la un an la altul, Ford Kuga – cu 445 de unități, și Toyota RAV4 (361).

De asemenea, autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc, în primele opt luni din 2025, Toyota Corolla – cu 2.848 de unități și o creștere de 16%, în timp ce Dacia Duster este pe poziția secundă, cu 2.297 de unități, iar Toyota Yaris Cross încheie podiumul, cu 1.856 de unități.

Conform statisticii oficiale, la finele lunii august din acest an, pe segmentul autoturismelor mild hybrid, modelul Dacia Duster este pe primul loc, cu 4.638 de unități, urmat de Hyundai Tucson – cu 1.408 de unități, și Suzuki S-Cross (1.114).

Vehiculele comerciale ușoare și minibus înregistrează, în august 2025, o creștere de 8,9% față de aceeași lună din 2024, din care vehiculele comerciale ușoare fără minibus raportează o majorare de doar 0.8%. În schimb, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în primele opt luni anului în curs, un volum de 424 de unități, față de 423 de unități, în aceeași perioadă a anului trecut.

În privința înmatriculărilor de vehicule comerciale grele și autobuze, acestea au fost pe un plus de 19,4%, în august, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele au înregistrat o creștere de 19,2%.