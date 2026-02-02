Înmatriculările Tesla arată ușoare semne de redresare în unele țări din Europa, în ianuarie

Înmatriculările de vehicule electrice (EV) noi Tesla pe unele piețe europene arată ușoare semne de redresare în ianuarie, una din lunile cu cele mai scăzute volume, transmite Reuters.

Cota de piață în Europa a companiei conduse de Elon Musk s-a redus la 1,8% anul trecut, de la 2,5% în 2024, în timp ce vânzările au scăzut cu 26,9% în 2025, a anunțat luna trecută Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

În ianuarie, înmatriculările Tesla au crescut în ritm anual cu 26% în Suedia și cu 3% în Danemarca, la 512 și, respective, 458 mașini, arată datele oficiale publicate luni. De asemenea, înmatriculările Tesla au crescut în ritm anual cu 70% în Spania și cu 75% în Italia, la 456 și, respectiv, 713 vehicule.

În schimb, în Norvegia, unde aproape toate automobilele înmatriculate în 2025 au fost electrice, înmatriculările Tesla au scăzut în ritm anual cu 88% luna trecută, la 83 de vehicule. De asemenea, înmatriculările Tesla au scăzut în ritm anual cu 42% în Franța (661 EV), cu 3,1% în Portugalia (377 unități), cu 31% în Belgia (693 mașini) și cu 67% în Țările de Jos (307 vehicule).

În 2025, Tesla a lansat versiuni mai ieftine ale Model Y și Model 3 în Statele Unite și Europa, pe fondul sporirii concurenței din partea unor mărci cum ar fi BYD (China).

Dar, în pofida creșterii generale pe segmentul mașinilor electrice alimentate pe baterii în Europa, compania americană nu a reușit să-și revitalizeze vânzările. Problemele Tesla cu competitorii au fost agravate de politicile lui Elon Musk, care l-a ajutat pe Donald Trump să câștige alegerile prezidențiale din SUA și a salutat partidele de extremă dreapta din Europa, ceea ce a declanșat reacții negative din partea consumatorilor, scrie Reuters.