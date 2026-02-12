INS: 1.878.099 de sosiri ale turiștilor în Capitală, în 11 luni din 2025

Bucureștiul a înregistrat 1.878.099 de sosiri ale turiștilor în primele 11 luni din 2025, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Vârful traficului turistic a fost atins în luna octombrie, cu 211.032 de sosiri, în timp ce ianuarie a consemnat cel mai redus flux, de 129.458.

Potrivit INS, cele mai multe sosiri, respectiv 1.570.370 (83,6% din total), au fost consemnate în hoteluri, urmate de apartamente și camere de închiriat, cu 245.524 sosiri (13,07% din total).

În ceea ce privește înnoptările, numărul acestora a fost, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, de 3.784.121, cele mai multe fiind în luna octombrie – 425.884 și cele mai puține în ianuarie – 265.383.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a variat în perioada menționată între 37,4% în ianuarie și 57,8% în octombrie 2025.

Conform INS, la nivel național, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2025, au însumat 13.010.300 persoane, în scădere cu 2,2% față de perioada similară din 2024. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au însumat 27.978.000, în scădere cu 1,4%.