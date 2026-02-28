INS: În ianuarie au fost eliberate 1.768 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 7,8% faţă de luna ianuarie 2025

În luna ianuarie 2026 s-au eliberat 1.768 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 7,8% faţă de luna ianuarie 2025, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).

Ianuarie 2026 comparativ cu ianuarie 2025

”În luna ianuarie 2026 s-au eliberat 1.768 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale (-7,8% faţă de luna ianuarie 2025), cu o suprafaţă utilă totală de 532.378 mp (+13,5%). Din totalul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale 73,7% sunt pentru zona rurală”, arată datele INS.

În luna ianuarie 2026 se evidenţiază o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale comparativ cu luna precedentă (-150 autorizaţii). În profil teritorial, această scădere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-85 autorizaţii), Centru (-48), Nord-Est (-43), Sud-Est (-28) şi Bucureşti-Ilfov (-10). Creşteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia (+33 autorizaţii), Nord-Vest (+19) şi Sud-Muntenia (+12).

În luna ianuarie 2026 s-au eliberat 377 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidenţiale (+9,3% faţă de luna ianuarie 2025), în suprafaţă utilă totală de 175903 mp (-51,7%).

Comparativ cu luna precedentă, în luna ianuarie 2026 s-a înregistrat o scădere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (-188.016 mp).

În profil teritorial, această scădere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia (-180.494 mp), Nord-Vest (-17.203), Sud-Est (-16.634), Centru (-16.260) şi Nord-Est (-6.817). Creşteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (+20.425 mp), Vest (+15.025) şi Bucureşti-Ilfov (+13.942).