Investițiile nete în economie au crescut cu 4,8% în primul trimestru

Investițiile nete realizate în economia națională au însumat 41 miliarde de lei în primul trimestru al acestui an, în creștere cu 4,8%, comparativ cu trimestrul I 2025, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică.

Avansul investițiilor a fost generat de creșterile înregistrate la elementele de structură: utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 19,2% (investițiile ajungând la 12,2 miliarde de lei) și la lucrări de construcții noi cu 10,1% (la 25,1 miliarde lei). Cheltuielile de investiții au scăzut cu 40,7% (la 3,7 miliarde lei).

Pe activități economice, cele mai multe investiții au fost atrase în construcții, 38,3%, pondere în scădere față de primele trei luni din 2025, când acest sector a atras 39,3% din investiții, în industrie – 20,5% față de 17,2%, în comerț și servicii – 19,8% față de 21%, în agricultură – 6% față de 3,7%.

Potrivit INS, investițiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării și reconstrucției celor existente, precum și valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente și a terenurilor preluate cu plată de la alte unități sau de la populație (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc).