România a alocat integral cele 380 milioane de euro destinate fondurilor de capital de risc prin PNRR

România a alocat integral bugetul investibil de 380 milioane de euro al Fondului de Fonduri de capital de risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund of Funds – REF), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și administrat de Fondul European de Investiții, a anunțat vineri Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, aprobarea ultimei alocări, în luna iunie 2026, marchează distribuirea integrală a sumelor către cele 20 de fonduri selectate și îndeplinirea obiectivelor asumate prin PNRR pentru acest instrument financiar.

Lansat în 2022, procesul de selecție a atras peste 60 de propuneri din întreaga Europă. Cele 20 de fonduri aprobate acoperă trei categorii de investiții: venture capital, private equity și infrastructură în energie regenerabilă, precizează ministerul. Două treimi din capitalul total au fost alocate fondurilor conduse de echipe cu prezență principală în România, precum GapMinder, Morphosis, EarlyGame Ventures sau Booster Capital.

‘Prin efectul de levier al mecanismului, investițiile totale estimate în companii românești vor depăși 600 milioane de euro. Până la sfârșitul anului 2025, fondurile active finanțaseră deja 24 de companii cu peste 140 milioane de euro, printre acestea numărându-se SmartBill, SeedBlink și 5 to Go’, notează ministerul.

De asemenea, a fost înregistrat primul exit realizat în cadrul unei investiții finanțate prin PNRR, după ce Morphosis a finalizat vânzarea participației deținute la Supermarket La Cocoș, cu un randament de peste trei ori valoarea investită.

Conform MIPE, aceste rezultate au contribuit la atingerea unui nivel record al investițiilor de tip equity în România în anul 2025, de 440 milioane de euro, echivalentul a peste 0,1% din PIB, potrivit raportului anual Invest Europe.

Ultima contribuție aprobată revine echipei Catalyst România, care administrează din 2012 fonduri de venture capital dedicate pieței locale. Prin cel de-al treilea fond finanțat prin REF, Catalyst va continua să investească în companii tehnologice inovatoare din România și Europa Centrală și de Est, se mai arată în document.

‘Finalizarea integrală a alocărilor din Fondul de Fonduri REF demonstrează că România poate implementa cu succes mecanisme financiare complexe în parteneriat cu instituțiile europene. Prin aceste investiții, susținem dezvoltarea unui ecosistem de capital de risc matur, capabil să atragă capital privat și să genereze valoare pe termen lung pentru economia națională’, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, citat în comunicat.

La rândul său, secretarul de stat din MIPE, Alina Gîrbea, a precizat că alocarea integrală a bugetului REF confirmă progresul în implementarea PNRR și capacitatea autorităților de a livra rezultate concrete.

‘Ne așteptăm ca acest instrument să genereze un efect de multiplicare semnificativ și să sprijine modernizarea și competitivitatea economiei românești’, a precizat Alina Gîrbea.

Resursele recuperate prin exituri vor putea fi reinvestite în noi instrumente financiare, asigurând continuitatea sprijinului pentru ecosistemul antreprenorial românesc.

Fondul de Fonduri REF este finanțat prin Componenta 9 a PNRR – ‘Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare’, cu o alocare totală de 400 milioane de euro, din care 380 milioane de euro reprezintă buget investibil.

Fondul European de Investiții este o instituție financiară europeană, parte din Grupul Băncii Europene de Investiții, cu misiunea de a sprijini accesul la finanțare al microîntreprinderilor și IMM-urilor din Europa.