Trenurile Soarelui 2026 au intrat în circulație

Programul estival ‘Trenurile Soarelui’ 2026 a intrat în circulație vineri, asigurând până la începutul lunii septembrie legături directe între litoralul Mării Negre și principalele regiuni ale țării, a anunțat vineri CFR Călători.

‘În perioada 12/13 iunie – 6/7 septembrie 2026, CFR Călători asigură legături directe către stațiunile de la Marea Neagră, din toate regiunile țării, prin programul estival Trenurile Soarelui’, se menționează în comunicat.

Totodată, CFR Călători informează că, în perioada 13 – 30 iunie 2026, circulația trenurilor pe secția Constanța – Mangalia se va desfășura în contextul redeschiderii liniei Hm Costinești – Mangalia pe întreaga distanță, fără oprire în stația Costinești Tabără, la solicitarea CFR SA.

Conform sursei citate, pentru accesul în stațiunea Costinești, călătorii pot utiliza stația Costinești.