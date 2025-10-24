INS: România a cheltuit 1,9% din PIB pentru protecția mediului, în 2024

Cheltuielile pentru protecția mediului, la nivel național, au reprezentat 1,9% din Produsul Intern Brut (PIB), în anul 2024, echivalentul a 28 de miliarde de lei, reiese din datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, cele mai mari cheltuieli în acest domeniu au fost înregistrate pe recuperarea deșeurilor, materialelor și economii de materiale la producătorii specializați (70,2% din totalul cheltuielilor pe acest segment, în cuantum de 10,6 miliarde de lei). Acestea sunt urmate de cheltuielile administrației publice pentru domeniul ”aer și climă” cu 39,5% din cheltuielile acestei categorii de producători, reprezentând 84,5% din cheltuielile pentru protecția mediului la nivel național pentru acest domeniu de mediu.

Pe total, în domeniul ”aer și climă”, valoarea cheltuielilor din anul precedent s-a situat la 6,6 miliarde de lei, prețuri curente.

În același timp, investițiile cele mai importante s-au consemnat în domeniul ape uzate și resurse de apă la administrația publică, acestea reprezentând 66,9% din valoarea totală a cheltuită în acest segment.

La nivelul anului 2024, investițiile pentru protecția mediului au reprezentat 26,3% din totalul cheltuielilor la nivel național pentru protecția mediului, timp în care investițiile administrației publice au cea mai mare pondere în total (50,3%), urmate de investițiile producătorilor nespecializați (37,1%) și de cele ale producătorilor specializați (12,6%).

Conform statisticii oficiale, producătorii nespecializați au înregistrat cele mai mari cheltuieli pentru protecția mediului în sectorul ”industria prelucrătoare” (48,5%), în sectorul ”captarea, tratarea și distribuția apei” (21,1%) și în sectorul ”producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă” (16,6%).

Pe parcursul anului anterior, cele mai mari investiții pentru protecția mediului au fost înregistrate pe domeniul ”ape uzate și resurse de apă”, cu o valoare de aproximativ patru miliarde de lei prețuri curente, urmate de domeniul ”recuperarea deșeurilor, materialelor și economii de materiale”, cu 1,8 miliarde de lei prețuri curente.