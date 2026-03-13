INS: Scădere de aproape 4% a producției industriale, în prima lună a acestui an

Producția industrială a înregistrat o scădere de 3,9% în prima lună a acestui an, comparativ cu ianuarie 2025, ca serie brută, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform datelor oficiale, în ianuarie 2026, au fost raportate diminuări ale activităților în industria prelucrătoare (-6,4%) și în industria extractivă (-2%). În același timp, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 8,5%.

Ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială a fost mai mică în ianuarie, anul curent, față de luna corespunzătoare din 2025, cu 3,8%. În această marjă, industria prelucrătoare și industria extractivă au scăzut cu 6%, respectiv cu 1,5%, în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 7,9%.

Potrivit sursei citate, la nivel comparativ ianuarie 2026 vs decembrie 2025, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 7,3%, din cauza rezultatelor din industria extractivă (-12,4%) și industria prelucrătoare (-9,6%). Totodată, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 7,6%.

De asemenea, producția industrială, ca serie ajustată, s-a redus de la o lună la alta cu 3,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria prelucrătoare (-5,2%) și în industria extractivă (-2,8%). În schimb, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 6,5%.