INS: Sosirile și înnoptările turiștilor în România, în scădere cu 6,3%, și respectiv, 8,6%, în martie

Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au scăzut cu 6,3% și, respectiv, cu 8,6%, în luna martie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate vineri.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna martie 2026 au însumat 779.100 persoane, în scădere cu 6,3% față de cele din luna martie 2025.

Din numărul total de sosiri, în luna martie 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 78,3%, iar sosirile turiștilor străini 21,7%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna martie 2026 au însumat 1,438 milioane, în scădere cu 8,6% față de cele din luna martie 2025.

Din numărul total de înnoptări, în luna martie 2026, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 75,2%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat un procent de 24,8%.

Potrivit INS, durata medie a șederii în luna martie 2026 a fost de 1,8 zile la turiștii români și de 2,1 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna martie 2026, a fost de 19,4% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 3,1 puncte procentuale față de luna martie 2025.

În primele trei luni ale acestui an, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au însumat 2,352 milioane persoane, în scădere cu 5,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din numărul total de sosiri, în perioada menționată, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 80,5%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 19,5%.

Statistica oficială mai arată că înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie-31 martie 2026 au însumat, 4,452 milioane, în scădere cu 6,7% față de cele din perioada similară din 2025.

Din numărul total de înnoptări, în perioada menționată, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 77,6%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 22,4%.

Durata medie a șederii, în primele trei luni ale acestui an a fost de 1,8 zile la turiștii români și de 2,2 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în perioada 1 ianuarie-31 martie 2026, a fost de 20,8% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 2,5 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pe județe, în intervalul menționat, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), a înregistrat valori mai mari în: Municipiul București (413.400 persoane), Brașov (307.200 persoane) și Prahova (130.800 persoane). Înnoptările turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), au înregistrat, în aceeași perioadă, valori mai mari în: Municipiul București (853.600), Brașov (598.400) și Prahova (261.100).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazați în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada menționată, au provenit din: Italia (51.600 persoane), Germania (38.500 persoane) și Regatul Unit (33.800 persoane).

INS precizează că eșantionul structurilor de cazare a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare autorizate/clasificate, descărcată de pe website-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism, la data de 5 ianuarie 2026.

Lista cuprindea 16.042 structuri cu peste 10 locuri pat, din care: 9500 structuri de cazare și 6542 apartamente și camere de închiriat.