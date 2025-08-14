Investițiile directe ale nerezidenților în România au crescut la 2,779 miliarde de euro după primele șase luni ale acestui an, comparativ cu 2,414 miliarde de euro în perioada ianuarie – iunie 2024, potrivit datelor Băncii Naționale a României, publicate miercuri.

Participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 1,776 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1,003 miliarde euro.

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 13,897 miliarde de euro în primele șase luni din acest an, în creștere cu 18,9% față de perioada ianuarie – iunie 2024, când soldul negativ al contului curent a fost de 11,682 miliarde de euro.