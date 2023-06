Iohannis: Colaborarea între NATO şi UE, extrem de importantă. E nevoie să fie onestă, profundă, ce creează sinergii, nu competiţii

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că este extrem de importantă colaborarea între Uniunea Europeană şi NATO şi a subliniat că este nevoie ca această colaborare să fie onestă, profundă şi care creează sinergii, nu competiţii, informează Agerpres.

Membrii Consiliului European au avut, înaintea participării la reuniune, un dejun de lucru cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Preşedintele Klaus Iohannis a arătat că secretarul general al NATO i-a informat pe membrii Consiliului European despre stadiul în care se află pregătirile pentru Summitul Alianţei de la Vilnius care va avea loc în iulie.

„În primul rând, colaborarea între NATO şi Uniunea Europeană este extrem de importantă şi am subliniat că este nevoie de o colaborare onestă, profundă, o colaborare care creează sinergii, nu competiţii”, a spus Iohannis.

El a spus că în ceea ce priveşte Ucraina este vital şi pentru această ţară şi pentru statele UE şi NATO să se păstreze unitatea şi solidaritatea între cele două instituţii, iar Kievul să fie sprijinit „în continuare, necondiţionat, cu tot ce avem”.

Şeful statului a amintit că la summitul NATO de la Bucureşti din 2008 s-a decis că Ucraina şi Georgia vor deveni aliaţi NATO.

„Necondiţionat, fără alte puncte şi subpuncte. Deci, această întrebare poate fi lămurită foarte uşor. Mai departe, sigur, când se va întâmpla, cum se va întâmpla rămâne încă deschis”, a adăugat preşedintele Iohannis.

„În acelaşi timp, am reiterat şi cred că este clar pentru toată lumea că noi trebuie să încercăm să facem tot ca să oprim Rusia, să se oprească din acest război ilegal. Pentru a ajuta Ucraina este în acelaşi timp nevoie să îi ajutăm în parcursul lor european. Şi aici, în luarea mea de cuvânt, am fost foarte ferm”, a mai spus el.

Şeful statului a subliniat că este extrem de important să fie sprijinită şi Republica Moldova.

„Este extrem de important să ajutăm Ucraina, dar, în acelaşi timp, este extrem de important să ajutăm pe cei care suferă de pe urma acestui război şi au nevoie de o şansă, în special, şi m-am referit explicit aici la Republica Moldova, care are nevoie de sprijinul nostru, are nevoie de sprijin pentru a-şi creşte rezilienţa şi are nevoie de sprijin pentru a deveni membră a Uniunii Europene”, a spus el.

Preşedintele Iohannis a salutat pachetul de sprijin prezentat de Comisia Europeană pentru Republica Moldova.