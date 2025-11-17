Japonia: Primul declin al economiei din ultimele șase trimestre, ca efect al taxelor vamale americane

Economia japoneză s-a contractat în ritm anual cu 1,80% în trimestrul trei din 2025, primul declin din ultimele șase trimestre, în urma scăderii exporturilor după impunerea taxelor vamale americane, arată datele guvernamentale publicate luni, transmite Reuters.

În special livrările de mașini s-au redus semnificativ, după perioada de creștere de dinaintea intrării în vigoare a taxelor vamale.

Totuși, ritmul scăderii economiei a fost mai redus decât s-a previzionat, și reprezintă probabil mai curând un regres temporar decât începutul unei recesiuni, apreciază economiștii.

‘Contracția a fost provocată în mare măsură de factori unici, cum ar fi scăderea investițiilor gospodăriilor, în urma modificării legislației, deși exporturile au scăzut. Per ansamblu, economia nu are un ritm solid, dar tendințele indică o redresare graduală în 2026’, a apreciat economistul Kazutaka Maeda de la Meiji Yasuda Research Institute.

Declinul PIB-ului Japoniei de 1,80% în trimestrul trei din 2025 vine după un avans de 2,3% în precedentele trei luni. Analiștii se așteptau la o scădere de 2,5% în perioada iulie-septembrie 2025.

De asemenea, economia japoneză s-a contractat cu 0,40% în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce analiștii se așteptau la o scădere de 0,6%.

În septembrie, SUA și Japonia au finalizat acordul comercial care prevede taxe vamale de 15% la aproape toate importurile nipone, după taxe inițiale de 27,5% la vehicule și 25% la majoritatea mărfurilor.

‘Consumul private a crescut pentru al șaselea trimestru consecutiv, iar cheltuielile capital au crescut pentru al patrulea trimestru consecutiv, întărind așteptările noastre că economia se va redresa moderat’, a declarat Minoru Kiuchi, ministrul Revitalizării Economiei.

Duminică, ministrul nipon de Finanțe, Satsuki Katayama, le-a vorbit jurnaliștilor despre propusele măsuri de stimulare a economiei, care ar putea depăși 17.000 miliarde de yen (109,94 miliarde de dolari).

‘În această iarnă vom anunța măsuri pentru îmbunătățirea situației gospodăriilor. Prin urmare, aceste măsuri vor sprijini consumul în primul semestru din 2026, acesta fiind un factor pozitiv’, susține economistul Uichiro Nozaki de la Nomura Securities.