Jianu: Criza actuală arată necesitatea implementării măsurilor de sprijin în sectoarele esențiale pentru economia României

România trebuie să urmeze exemplul celorlalte țări europene, care implementează programe de sprijin pentru mediul de afaceri în vederea depășirii crizei actuale, și să susțină companiile românești, susține președintele IMM România, Florin Jianu.

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, impactul majorării prețurilor în economie asupra IMM-urilor este semnificativ, acestea confruntându-se cu creșteri importante ale costurilor de producție, inclusiv ale materiilor prime, utilităților și salariilor, ceea ce afectează direct profitabilitatea.

‘Criza actuală arată necesitatea implementării măsurilor de sprijin în sectoarele esențiale pentru economia României, în special pentru dezvoltarea industriei petrochimice și producției de îngrășăminte pentru agricultură, în condițiile afectării producătorilor agricoli de creșterea prețurilor la combustibili și încetării importurilor de fertilizatori din zona Golfului Persic, coroborat cu eliminarea plafonării prețului la gazele naturale din 1 aprilie 2026 pentru întreprinderi. România trebuie să urmeze exemplul celorlalte țări europene, care implementează programe de sprjin pentru mediul de afaceri în vederea depășirii crizei actuale, și să susțină companiile românești’, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România, citat în comunicat.

Reprezentanții IMM România susțin că, în multe cazuri, aceste creșteri nu pot fi transferate integral în costuri către consumatori, pentru a nu-și pierde clienții, ceea ce duce la comprimarea marjelor de profit, iar scăderea puterii de cumpărare a populației determină reducerea cererii pentru bunuri și servicii.

‘Comerțul resimte schimbări în comportamentul consumatorilor ce se orientează către produse mai ieftine, serviciile sunt afectate de scăderea cererii, iar sectorul industrial este puternic lovit nu doar de creșterile salariale, dar și de creșterea costurilor cu energia și materiile prime.

Fluxurile de numerar sunt perturbate de creșterea costurilor și volatilitatea veniturilor, punând presiuni suplimentare asupra tuturor agenților economici’, se mai precizează în comunicat.

În concluzie, inflația ridicată din trimestrul I 2026, comparativ cu trimestrul I 2025, evidențiază presiuni economice semnificative asupra IMM-urilor. Deși se observă o stabilizare față de trimestrul anterior, nivelul ridicat al inflației continuă să afecteze negativ mediul de afaceri, notează reprezentanții IMM România.

Conform sursei citate, IMM-urile tind să amâne investițiile și planurile de extindere, concentrându-se mai degrabă pe supraviețuire și optimizarea costurilor.

‘Intervenția autorităților în sprijinul agenților economici afectați de creșterea prețurilor la energie și combustibili pe fondul situației din Orient nu trebuie să întârzie, altfel toate eforturile de ținere sub control a crizei economice, cu majorări de taxe și diminuări de beneficii fiscale suportate în anul anterior, vor fi anulate de noi creșteri de prețuri și o inflație care tinde spre o cifră cu două numere’, se mai precizează în comunicat.

Datele publicate de Institutul National de Statistica arată că rata anuală a inflației a fost de 9,9%, calculată în martie 2026, în comparație cu cea din martie 2025, de 4,9%, ceea ce indică faptul că inflația s-a dublat practic în ultimul an. Presiunile inflaționiste puternice sunt generate de creșterea costurilor cu energia, materiile prime și forța de muncă, iar creșterile anterioare ale prețurilor continuă să se propage în economie, notează IMM România.

‘Se observă o nouă creștere a Indicelui prețurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026, la 100,78% (în martie 2025 față de februarie 2025 a fost de 100,27%), cât și pe fiecare categorie de produse (100,58% la mărfurile alimentare, 101,00% la mărfurile nealimentare, 100,60% la servicii)’, se menționează în comunicat.

Cele mai însemnate creșteri de prețuri, în martie 2026 față de luna martie 2025, se înregistrează la produse alimentare: cacao și cafea – 23,91%; ouă – 14,63%; fructe proaspete – 14,23%; carne de bovine – 11,47%; pâine, produse de franzelărie și specialități – 9,83%.

De asemenea, creșteri de prețuri se înregistrează și la produse nealimentare: energie electrică – 57,2%; transport interurban CFR – 24,4%; energie termică – 13,41%; combustibili – 12,93% și detergenți – 9,89%.