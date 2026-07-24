Kaja Kallas chestionează rațiunea SUA pentru tarifele vamale impuse UE și solicită clarificări

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a pus sub semnul întrebării rațiunea impunerii de către Washington a unor noi tarife vamale asupra bunurilor europene, declarând vineri că acuzațiile privind deficiențele în controalele asupra muncii forțate în cadrul blocului comunitar sunt nefondate, relatează Reuters.

‘Nu se poate spune asta despre Uniunea Europeană’, a declarat Kallas pentru Reuters în marja reuniunilor ASEAN de la Manila, în Filipine.

‘Comparând legislația noastră privind munca și cea din Statele Unite, se poate vedea că noi avem concedii plătite, condiții de muncă foarte bune pentru angajații noștri, deci (decizia privind tarifele – n.r.) nu este cu adevărat justificată’, a adăugat ea.

Vineri, administrația președintelui american Trump a impus noi tarife vamale de 10% și 12,5% asupra bunurilor provenite de la 60 de parteneri comerciali, inclusiv Uniunea Europeană, pe baza acuzațiilor de aplicare laxă a interdicțiilor privind munca forțată, exact în momentul în care expiră un tarif vamal global temporar de 10%.

Întrebată dacă UE se aștepta să fie inclusă în acțiunea SUA, Kallas a răspuns: ‘Cine poate urmări introducerea și eliminarea tarifelor vamale? Nu, nu ne așteptam la asta’.

Tarifele reprezintă cel mai recent efort de a restabili viziunea de campanie a președintelui Donald Trump privind un tarif cvasi-global, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat la începutul acestui an tarifele ‘reciproce’ impuse de liderul de la Casa Albă în temeiul puterilor de urgență, în încercarea de a reduce deficitul comercial al SUA.

Kallas a declarat că UE va solicita clarificări de la Washington, adăugând că blocul comunitar și-a respectat angajamentele asumate în cadrul unui acord comercial transatlantic încheiat anul trecut și a considerat noile tarife drept un șoc.

‘Am avut o înțelegere cu America și ne-am ținut de acea înțelegere, de acea parte a înțelegerii’, a spus ea. ‘De aceea este o surpriză negativă faptul că acest acord nu este respectat’, a adăugat ea.

Separat, Kallas a spus că cel mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei are ca scop exercitarea unei presiuni sporite asupra Moscovei și limitarea capacității acesteia de a finanța războiul din Ucraina.

‘Este vorba de a-i priva de finanțarea acestui război’, a spus ea.

Kallas a afirmat că sancțiunile au un efect asupra economiei Rusiei și au îngreunat strângerea de capital în străinătate pentru Moscova.

‘De asemenea, vedem că, din cauza sancțiunilor, ei nu pot strânge capital în străinătate. Este clar că, dacă punem în aplicare acest lucru, are un efect, împreună cu alte elemente’, a spus ea.

Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza războiului său din Ucraina, impunând restricții asupra sectorului bancar al țării și asupra rețelelor de criptomonede, a transmis joi Consiliul UE.

Kallas a spus că sancțiunile sunt doar un element al unei strategii europene mai ample de a presa Rusia să înceapă negocieri serioase cu Ucraina.

‘Avem diferite elemente ale acestei abordări. Sancțiunile sunt doar unul dintre ele’, a spus ea. ‘Ne uităm la ce putem face în plus pentru a presa Rusia să se așeze efectiv la masa negocierilor și să negocieze cu Ucraina’, a subliniat Kallas.