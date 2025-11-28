Kaufland, unul dintre cei mai mari susținători ai producătorilor români

La 13 octombrie 2005, Kaufland deschidea primul magazin din România și astfel marca oficial intrarea pe piață. Două decenii mai târziu, compania este a cincea din țară după cifra de afaceri și cel mai mare angajator privat, cu peste 18.000 de angajați, peste 190 de magazine și două centre logistice.

Încă de la început, Kaufland s-a ghidat după un principiu care rămâne valabil și azi: un business nu poate performa pe termen lung într-o economie care stagnează. De 20 de ani, compania investește în România – deschide magazine, plătește taxe și impozite la bugetul de stat, creează locuri de muncă și se implică activ în comunități și protejarea mediului.

Este unul dintre cei mai mari susținători ai afacerilor locale și prioritizează colaborarea cu producătorii români oricând este posibil. Preferă parteneriatele pe termen lung, construite pe comunicare transparentă, respect și sprijin reciproc.

Printre cei 2.500 de colaboratori din România, multe parteneriate au început chiar din 2005, de la primul magazin. Potrivit Studiului de impact Kaufland România, în 2024, a direcționat către aceștia aproape 3 miliarde de euro – peste 80% din totalul cheltuielilor cu furnizorii. Cu alte cuvinte, din fiecare euro cheltuit la casele de marcat, 65 de cenți se întorc în economia românească.

Peste 19.500 de produse alimentare listate în magazinele Kaufland sunt de proveniență națională, reprezentând 85% din portofoliul alimentar. În plin sezon, peste 90% dintre fructele și legumele de la raioane provin din culturi românești.

Marca proprie „Vreau din România”, lansată în 2017, a fost primul sortiment Kaufland dezvoltat și produs exclusiv cu furnizori locali, din ingrediente autohtone și după rețete tradiționale. Sortimentul este extins constant: de la 80 de produse inițial, a ajuns astăzi la peste 270, acoperind categorii variate – de la dulciuri și zacuscă, la lactate, brânzeturi și specialități din carne.

Prin programul „Porc născut și crescut în România”, parte din Raftul Românesc, clienții găsesc la vitrina asistată carne proaspătă, provenită exclusiv de la porci născuți și crescuți în ferme românești, hrăniți cu cereale locale și cu trasabilitate completă.

În 2025, Kaufland a simplificat procesul de listare pentru a sprijini producătorii mici și a creat o structură cu achizitori dedicați sortimentului local. Aceștia oferă sprijin pe tot procesul de listare, iar furnizorii pot livra acum direct în magazine. Listarea poate fi locală, regională sau națională, în funcție de capacitatea de producție a furnizorului, cu posibilitate de extindere în timp. Cei interesați de colaborare pot trimite oferta la [email protected].

Totodată, Kaufland investește în viitorul agriculturii românești. Prin parteneriatul cu Clubul Fermierilor Români, compania susține programul „Antreprenor în Agricultură 4.0” dedicat formării tinerilor lideri din sectorul agricol și finanțează „Agroinnovator Produs Românesc” pentru elaborarea unui ghid de listare, care să ajute producătorii să se alinieze la cerințele retailului modern. Contribuția alocată este de 250.000 lei.

Susținerea producătorilor locali este o strategie asumată și o prioritate în politica de achiziții Kaufland, pe toate piețele unde activează. Parteneriatul pe termen lung aduce stabilitate, se reflectă în produsul de la raft și încrederea consumatorilor și contribuie direct la o economie mai puternică și mai competitivă a țării.