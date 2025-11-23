KazMunayGas vinde active din Europa, inclusiv din România

Compania națională de petrol și gaze din Kazahstan, KazMunayGas, urmează să renunțe la o parte din activele europene, inclusiv din România, intenționând să vândă până la 50% din deținerile sale, a anunțat presa din Kazahstan, informează site-ul caliber.az.

KMG International NV (KMGI), subsidiara deținută integral de KazMunayGas, ar urma să fie o componentă cheie a vânzării, pe care Kazahstanul intenționează să o realizeze în perioada 2026 – 2027. Agenția pentru Protecția și Dezvoltarea Concurenței a confirmat că licitația deschisă, în două etape, va permite investitorilor privați să achiziționeze până la 50% din holding, care supervizează operațiunile de rafinare și de retail din Europa.

‘Tranzacția are ca obiectiv atragerea unui partener strategic. În prezent, KMGI este deținută integral de KazMunayGas și este alcătuită din 28 de companii din România, Elveția, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, Turcia și Kazahstan. Holdingul deține două rafinării în România – Petromidia și Vega – un complex petrochimic, terminale și o rețea de 1.400 de benzinării sub marca Rompetrol’, anunță autoritățile din Kazahstan.

KMGI se aprovizionează cu țiței atât din Kazahstan cât și de la furnizorii internaționali. După modernizarea rafinăriilor din România s-au efectuat lucrări similare la facilitățile KazMunayGas din Atyrau, Pavlodar și Shymkent. Între 2017 și 2021, veniturile anuale ale KMGI au fluctuat între 4,8 și 11,6 miliarde de dolari, reflectând rolul semnificativ al holdingului în portofoliul energetic extern al Kazahstanului.

Această planificată tranzacție face parte dintr-o strategie mai amplă a KazMunayGas de a atrage investiții strategice și de a îmbunătăți eficiența operatională a operațiunilor sale din Europa, în timp ce menține o prezență solidă pe piața energiei globale.