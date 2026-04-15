Trezoreria SUA a extins până în 29 octombrie termenul pentru vânzarea benzinăriilor din străinătate ale Lukoil

Administrația Trump a extins până în 29 octombrie termenul limită pentru ca Lukoil să-și vândă benzinăriile din străinătate, conform unui comunicat postat marți pe site-ul Trezoreriei SUA, transmite Reuters.

Lukoil are aproximativ 2.000 de benzinării în Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, America de Nord și de Sud. Lukoil este unul din principalii comercianți cu amănuntul de carburanți din Republica Moldova și Bulgaria și operează aproximativ 600 de benzinării în Turcia și peste 300 în România.

Lukoil a fost inclusă pe lista entităților sancționate de SUA în octombrie 2025, ceea ce a atras interesul potențialilor cumpărători pentru activele internaționale ale gigantului petrolier rus, estimate la 22 miliarde de dolari.

De asemenea, Trezoreria SUA a emis o licență care permite anumite tranzacții cu rafinăriile Lukoil din Bulgaria, inclusiv Lukoil Neftohim Burgas JSC.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a informat anul trecut că banii proveniți din orice vânzare a activelor Lukoil vor trebui plasați într-un cont aflat sub jurisdicția SUA, fondurile urmând să fie înghețate până la ridicarea sancțiunilor împotriva Lukoil.

Pierderile nete înregistrate anul trecut de Lukoil, calculate conform standardelor financiare internaționale, s-au ridicat la 1.059 miliarde de ruble (12,386 miliarde de dolari) din cauza sancțiunilor impuse de administrația Trump.

Este vorba de o diferență colosală față de rezultatele din 2024, când compania petrolieră rusească a închis anul cu un profit net de 851,5 miliarde de ruble (9,959 miliarde de dolari).

Veniturile Lukoil au scăzut anul trecut până la 3.767 miliarde de ruble (44,057 miliarde de dolari), de la 4.420 miliarde de ruble (51,695 miliarde de dolari) în 2024.

Schimbarea dinamicii s-a datorat sancțiunilor americane împotriva marilor companii petroliere ruse, care obligă Lukoil să își vândă activele din străinătate.