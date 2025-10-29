Kelemen Hunor: Dacă cineva crede că în acest moment e o fericire să fii la guvernare, greșește

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, recunoaște că perioada actuală este una dificilă pentru coaliția de guvernare, dar consideră că reformele administrative și economice nu mai pot fi amânate, în ciuda tensiunilor dintre partide.

Referindu-se la reforma administrației, liderul UDMR a declarat, marți seară, la Antena 1, că propunerea de reducere cu 10% a posturilor ocupate în aparatul de stat este aproape finalizată și va fi discutată în guvern săptămâna viitoare.

‘Noi de două luni și jumătate stăm pe chestiunea legată de administrația centrală și locală, unde propunerea este să reducem cu 10% și este o țintă corectă. Și acest lucru trebuie să-l facem în această toamnă. Trebuia să-l facem mai repede, eu recunosc, dar nu s-au înțeles cele două partide mari. Ãsta este adevărul, eu nu pot să mă ascund după degete și să spun că de fapt s-au înțeles, dar nu s-a putut. Nu s-au înțeles! Unii au vrut să taie din posturile ocupate și vacante, alții au vrut doar din cheltuielile din anvelopa salarială și nu s-au întâlnit cele două viziuni. Astăzi am discutat și ceea ce a prezentat ultima variantă, inclusiv pe administrația centrală, mâine, poimâine va fi pus într-un text de lege și se va trimite către toți liderii coaliției. Săptămâna viitoare discutăm și trebuie să intre în prima lectură în ședința de guvernare și Guvernul să vină în fața Parlamentului asumând răspunderea sau venind cu un proiect de lege’, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a admis că măsurile de austeritate și creșterile de taxe nu sunt suficiente pentru a reduce deficitul bugetar și a avertizat că, fără investiții și stimulente economice, România riscă să rămână blocată.

‘Nu poți să rezolvi acest deficit doar din creștere de taxe și reducere de cheltuieli. Trebuie să impulsionezi creșterea economică, investițiile, și acest lucru, dacă nu-l vom face, pierdem acest pariu’, a mai spus Kelemen Hunor.

Acesta a concluzionat că dacă ‘cineva crede că în acest moment e o mare bucurie și fericire să stai în Executiv sau să fii în coaliție, greșește’.