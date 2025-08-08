Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetățeanului – doar el decide cum dispune de suma depusă

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri că statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii, iar pensia privată este ‘economisirea cetățeanului’ și doar el decide cum dispune de suma depusă.

‘Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință’, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

El a adăugat că în coaliția de guvernare nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare în acest domeniu, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a declarat la Palatul Victoria că proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului.