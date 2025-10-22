Laponia, o destinație tot mai căutată de turiștii români: zboruri directe din București și Cluj

La numai 3 ore și jumătate distanță de România, turiștii români se pot bucura de o experiență turistică unică, cunoscută atât ca reședința oficială a lui Moș Crăciun, cât și ca un simbol al iernii autentice. Turoperatorul DERTOUR anunță oferte speciale și pachete last-minute pentru Laponia, valabile pentru plecări din București și Cluj-Napoca, în luna decembrie.

Pachetele DERTOUR pentru Laponia pornesc de la 999 de euro/copil și 1.790 euro/adult, cu numeroase servicii incluse: transport cu avion charter și transferuri, 4 nopți de cazare cu mese incluse și program turistic atent gândit pentru copii, excursii și activități specifice, haine termale și însoțitori de grup experimentați. Hotelurile selectate în oferte sunt de 3, 4 și 5 stele, în cele mai frumoase resorturi din Laponia: Rovaniemi – Capitala Laponiei și Orașul lui Moș Crăciun, Levi – stațiune ideală pentru sporturi de iarnă, Ruka – aventură, natură și relaxare în stil nordic și Luosto – liniște arctică și peisaje spectaculoase. Cei care își doresc să experimenteze cât mai mult din farmecul local pot alege o cazare de tip chalet – cabane din lemn, unde turiștii au parte de confort, într-un cadru natural deosebit.

„Pentru copii, să-l întâlnească pe Moș Crăciun este una dintre cele mai mari dorințe. Această experiență va deveni o amintire unică pentru tot restul vieții și este neprețuită. Laponia a fost mult timp considerată o destinație exclusivistă, atât din perspectiva accesului, cât și a costurilor. În acelasi timp, oferă niște experiențe unice pe care nu le poți întâlni decât în foarte puține colțuri de lume. Prin pachetele din acest an și zborurile charter, noi la Dertour ne-am dorit să o facem accesibilă cât mai multor familii din România,” a declarat Cosmin Marinof, Managing Director Dertour.

O destinație la mare căutare

Laponia a devenit în ultimii ani o opțiune tot mai atractivă pentru turiștii din întreaga lume, iar România urmează această tendință. Potrivit DERTOUR, cererea pentru pachetele de vacanță în Laponia s-a dublat în 2024 față de 2023, iar în ultimii ani s-a înregistrat o evoluție constantă. Se așteaptă ca și sezonul de iarnă 2025-2026 să urmeze același trend ascendent, pe fondul interesului tot mai mare pentru destinațiile nordice și atracțiile arctice.

De la întâlnirea cu Moș Crăciun până la observarea Aurorei Boreale, traversarea Cercului Polar sau plimbări cu sania trasă de husky sau reni, Laponia este o destinație care aduce multă bucurie.