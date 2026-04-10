Circa 85% dintre români petrec Paștele acasă

Majoritatea românilor (85%) vor petrece Paștele din 2026 acasă, în familie, cel mai ridicat procent din ultimii trei ani, în condițiile în care presiunile inflaționiste determină ajustări ale bugetelor, arată un studiu Reveal Marketing Research.

Conform sursei citate, 31% dintre respondenți intenționează să reducă cheltuielile, iar 42% să aloce sume mai mari.

Masa de Paște din 2026 se află sub presiunea inflației, în condițiile în care 42% dintre români declară că vor aloca un buget mai mare decât în 2025, 31% intenționează să reducă cheltuielile, iar 27% estimează că vor cheltui sume similare cu cele de anul trecut, precizează cercetarea.

În același timp, interesul pentru oferirea de cadouri continuă să scadă, ponderea celor care intenționează să facă astfel de achiziții diminuându-se pentru al treilea an consecutiv, de la 67% în 2024 la 58% în 2025 și 55% în 2026.

Potrivit studiului, românii au sentimente preponderent pozitive în așteptarea Sărbătorilor Pascale (75%), cele mai frecvent menționate fiind starea de bine (25%), fericirea și entuziasmul (17%), precum și mulțumirea și recunoștința (11%). În schimb, ponderea celor care asociază această perioadă cu sentimentul de liniște a scăzut semnificativ, de la 17% în 2025 la 10% în prezent.

Totodată, 85% dintre români intenționează să petreacă Paștele acasă, în familie, comparativ cu 79% în 2025 și 2024, tendință care sugerează o orientare mai accentuată către nucleul familial, pe fondul presiunilor economice. Cu toate acestea, reprezentanții Generației Z (18-24 ani) se diferențiază, optând într-o măsură semnificativ mai mare pentru ieșirile la restaurant (27%, față de 9% la nivelul întregului eșantion).

În ceea ce privește obiceiurile religioase, aproximativ jumătate dintre români declară că țin post, 12% pe toată durata acestuia, 17% doar miercurea și vinerea, iar 16% numai în Săptămâna Mare.

Românii justifică un Paște mai auster prin orientarea către un consum mai redus și o întoarcere către tradiții, în condițiile în care 48% dintre respondenți spun că au observat schimbări în modul în care sărbătoresc această perioadă în ultimii ani. Principalele motive invocate în 2026 sunt căutarea unui mod mai autentic și mai profund de celebrare, departe de agitația comercială (40%, față de 28% în 2025), adoptarea unui stil mai minimalist și eco-friendly, pentru a evita consumul excesiv (26%, comparativ cu 20% în 2025), dar și trecerea de la o abordare tradițională la una mai modernă (24%, în scădere de la 35% în 2025).

În ceea ce privește semnificația Paștelui, cei mai mulți români pun accent pe tradiții și obiceiuri (37%), în timp ce 28% consideră că sărbătoarea este în primul rând despre conexiunea și comunicarea cu cei dragi, iar 25% văd un echilibru între tradiții și relațiile cu familia.

Pe fondul presiunilor economice, șase din zece români estimează că vor pune mai puțin pe masa de Paște în acest an. Astfel, 31% declară că vor reduce bugetul alocat sărbătorilor, față de 21% în 2025, iar 27% vor cheltui sume similare cu cele de anul trecut, în scădere de la 39%. În funcție de gen, femeile resimt mai acut presiunea financiară, 35% dintre acestea afirmând că vor reduce cheltuielile, comparativ cu 27% dintre bărbați.

‘Trei ani de date consecutive ne spun același lucru: românii sărbătoresc Paștele cu tot mai multă precauție financiară. Ceea ce e nou în 2026 este viteza schimbării – creșterea cu 10% a celor care vor reduce bugetul într-un singur an este un semnal pe care nu îl putem ignora’, a afirmat Marius Luican, Director General Reveal Marketing Research, citat în comunicat.

Pe de altă parte, 42% dintre români declară că vor aloca un buget mai mare față de 2025 (comparativ cu 40% în anul anterior), însă această creștere reflectă mai degrabă ajustarea la inflație decât o intenție de consum sporit. Totodată, numărul celor care intenționează să ofere cadouri de Paște continuă să scadă, ajungând la 55% în 2026, față de 58% în 2025 și 67% în 2024, destinatarii rămânând în principal copiii (59%), partenerul de viață (57%) și părinții (40%).

Incertitudinea economică și politică influențează planificarea Paștelui pentru 81% dintre români, principala reacție fiind orientarea către economisire și reducerea cheltuielilor din precauție, tendință aflată în creștere semnificativă, la 64%, față de 52% în 2025.

În ceea ce privește bugetul pentru minivacanța de Paște, 47% dintre respondenți estimează cheltuieli cuprinse între 500 și 1.500 de lei, 36% sub 500 de lei, iar 13% între 1.500 și 3.000 de lei, menționează sursa citată.

Studiul Reveal Marketing Research a fost realizat online, în perioada 1-5 aprilie 2026, pe un eșantion reprezentativ la nivel național pentru populația de 18 ani și peste, utilizatori de internet, din mediul urban și rural. Eșantionul a inclus 1.005 respondenți, iar marja maximă de eroare este de plus/minus 3,1%, la un nivel de încredere de 95%.